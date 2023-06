Premiér Fiala: Nikdo nám sem násilně migranty posílat nechce a taky nebude

reklama

Vážený pane předsedo poslaneckého klubu SPD, doporučoval bych vždycky nakládat opatrně se silnými slovy a výrazy, jako že někdo zradil národní zájmy a tak dál. Není pro to žádný důvod. Ono se brzy ukáže, že právě to, co jsme my udělali, je obhajoba zájmů České republiky a prosazení dlouhodobých zájmů České republiky. Já na rozdíl od vás nehájím zájmy Maďarska nebo Polska, já hájím zájmy České republiky a dělám, co je nejlepší pro Českou republiku. Jestli má maďarský premiér pocit - ale já jsem ta slova neslyšel, to vycházím z vašich slov - že mu někdo chce násilně do jeho země posílat migranty, tak určitě adekvátně tomu jedná. Nám sem nikdo násilně migranty posílat nechce a taky nebude. A nevidím žádný důvod, proč by se Česká republika neměla podílet na rozumné dohodě, která konečně po řadě let neúspěchů má šanci řešit nelegální migraci. A je v zájmu České republiky.

Včera k tomuto bodu probíhala několikahodinová diskuse. Já jsem tady z tohoto místa velmi podrobně vysvětloval, popisoval obsah obecného přístupu, tedy pozice rady Evropské unie k reformě azylové politiky. Vysvětloval to tady ministr vnitra Vít Rakušan. Není to finální výsledek. Na výsledné podobě bude potřeba se domluvit s Evropským parlamentem, což nebude jednoduché. Já si teď nevybavuji, jestli jste byl přítomen, nebo nebyl. A i kdyby nebyl, na tom nezáleží. Ale tam opravdu zazněla řada argumentů, tak vás odkazuji i na tuto včerejší debatu.

Připomenu tady jenom základní fakta, to, co je podstata toho výsledku a v čem to odpovídá dlouhodobým pozicím, které jsme zastávali my v opozici a tehdejší vláda a které se vlastně podařilo vyjednat. Nebudou žádné povinné kvóty. Nechápu, jak někdo může mluvit o kvótách. Tato dohoda vylučuje povinné kvóty. Je tam možnost výběru, jakým způsobem stát pomůže. A na tom, že máme být solidární, jsme se shodovali kdysi napříč koalicemi, opozicemi, napříč politickým spektrem. Možnost výběru, znovu zdůrazňuji, jak stát pomůže. Je tam zvýšení ochrany vnějších hranic Evropské unie. Něco, po čem se dlouho volalo, co se nedařilo. Toto obsahuje tato dohoda.

Je tam klíčová věc - lepší návratová politika vyhoštěných. To je přece něco, co lze považovat za úspěch, pokud by se toto - jak říkám, ještě je to nejisté - skutečně stalo novou podobou migrační politiky Evropské unie. Dosáhli jsme jasného úspěchu. Započítávají se uprchlíci z Ukrajiny. A počítá se do budoucna, až nebudou mít dočasnou ochranu, s podporou pro ukrajinské uprchlíky na našem území v rámci solidarity. Nevím, co by měla být lepší vyjednaná pozice pro Českou republiku, lepší prosazování českých zájmů než všechny tyto skutečnosti.

Nebo si opravdu myslíte, že stávající podoba migrační politiky v Evropské unii je dobrá? Vždyť přece všichni víme, že stávající podoba nefunguje. Azylová imigrační politika současná, která je uplatňována v Evropské unii, byla vypracována v době, kdy se počítalo s několika tisíci migranty ročně. Ale teď přicházejí desetitisíce žádostí do řady zemí. A neodpovídá nastavení migračně azylové politiky tomu, co musíme řešit. Ano, dlouho tu nebyla dostatečná vůle řady členských států se tím vůbec zabývat. Ale v poslední době se podařilo vytvořit širší koalici států, které mají zájem migrační politiku řešit a zastavit, konečně udělat něco s nelegální migrací, s odporným obchodem s lidmi, který je s tím spojen, a se všemi problémy, které to přináší. A to je podstata této dohody. A navíc tato dohoda obsahuje ještě nad rámec toho, že jsme schopni něco dělat s nelegální migrací, tak obsahuje garance pro Českou republiku. Garance, které zohledňují to, že jsme země, která přijala obrovské množství uprchlíků z Ukrajiny. Takže z mého hlediska tato dohoda je určitě taková, že odpovídá zájmům České republiky.

