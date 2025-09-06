Premiér Fiala: Rozpočtový armagedon, to je program hnutí ANO

Rozpočtový armagedon. To je asi nejlepší shrnutí programu, který ve čtvrtek představilo hnutí ANO.
Ne, nebyl jsem překvapen. Když jsme před čtyřmi lety přebírali Strakovu akademii, vláda Andreje Babiše nám tam nechala připravený rozpočet s historickým schodkem téměř 400 mld. korun. Šlo o hrozivý deficit přesahující pět procent HDP. Jen pro srovnání – naše vláda schodek srazila pod dvě procenta HDP v letošním roce, což je výrazně pod hranici tzv. Maastrichtských kritérií, tedy všeobecně uznávanou hranicí pro zdravé finance. Hnutí ANO se tak jen vrací tam, kde před lety skončilo. A nám všem ostatním hrozí, že se staneme nechtěnými účastníky rozpočtového „mejdanu", který nakonec budeme muset zaplatit. Pokud tedy hnutí ANO složí po volbách vládu – což se, pevně věřím, nestane.
A rád bych připojil několik poznámek k populistickému koktejlu, jenž svým voličům Andrej Babiš s Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem namíchali.
Zrušení důchodové reformy, kterou po desítkách let diskusí měla odvahu přijmout naše vláda.
Faktickým výsledkem bude rozpočtový výpadek v desítkách miliard korun ročně, jenž dopadne zejména na mladé lidi. Těm budou v budoucnu muset vzrůst daně, aby se to zaplatilo, a navíc sami budou mít nízké důchody, protože systém nebude dlouhodobě udržitelný. Jinými slovy: hnutí ANO si chce koupit důchodce za peníze mladých. Ve finále je to cesta k velkému mezigeneračnímu sporu.
Boj se šedou ekonomikou, EET, daňová kobra a další opatření, jež mají údajně zajistit nové příjmy na další rozhazování.
Pojďme si to přeložit: prostě znovu se začne „zaklekávat". Všichni podnikatelé se opět stanou podezřelými. Vznikne jim řada nových povinností a budou čelit dalším kontrolám. Bude je to stát nervy, čas a peníze a ve výsledku bude trpět oni sami, ekonomika i státní rozpočet. Protože žádné desítky či stovky miliard se takto nenajdou. To už přece máme dávno za sebou. Přátelská a proklientská finanční správa, kterou se snažíme nastavit v posledních letech, zmůže více než dráb s bičem v ruce. Jsou na to data i zkušenosti.
Dotování nákladů na distribuci elektřiny a OZE
Zní to skvěle, že? Ale kdo to tedy zaplatí? No přece opět my všichni – občané a firmy – jen z jiné kapsy. Stát se stane průtokovým ohřívačem, který navíc cestou spálí část peněz na nutnou administrativu s tím spojenou. Opticky to bude chvíli vypadat hezky. Fakticky ale náklady na elektřinu nižší nebudou, protože tyto dotace si finálně zaplatíme na daních a úrocích z půjček, které si na to budeme muset vzít navíc. Takže jediná cesta k dostatku energií za přijatelné ceny je investice do jádra a do nových zdrojů, tak, jak to prosazuje koalice Spolu. Je to dlouhodobé, je to nákladné, ale funguje to. Na rozdíl od pálení peněz v dotacích.
Zrušení poplatků ČT a ČRo
Rodina ušetří pár stokorun a stát zaplatí navíc pár miliard. Tak to na první pohled vypadá. A na ten druhý? Nejde o peníze, jde o moc a o vliv. Je to cesta, jak dostat leckdy nepohodlná veřejnoprávní média pod přímý vliv vlády. Je to konec jejich nezávislosti. Je to další hřebíček do rakve demokratické společnosti v naší zemi. Ne náhodou mají stejné plány i obě extremistické (a napíšu to s chutí) lžikoalice SPD a Stačilo. A shodnou se s hnutím ANO i na potřebě mít referendum, pomocí kterého plánují dostat Českou republiku z NATO a z EU. To není náhoda, i když se v ANO dušují, že tudy pro ně nejede vlak. A vzpomeňme si na Velkou Británii, kde také nikdo nevěřil, že by referendum o vystoupení z EU mohlo být úspěšné.
Zrušení české muniční iniciativy pro Ukrajinu a plán dodávat zbraně přes NATO
Tak si pojďme zopakovat, jak to funguje dnes. Naši spojenci za svoje peníze nakupují munici a zbraně mimo jiné od českých firem, které pak posíláme na Ukrajinu. Naše ekonomika na tom vydělává a spolu s ní i státní rozpočet a také naši občané. Hnutí ANO ale chce jiný model. Raději bude přispívat na nákup zbraní od francouzských, německých a amerických firem. Proč? Asi proto, že Andrej Babiš nevlastní žádnou muniční fabriku. Jiný rozumný důvod, proč chce hnutí ANO poškodit Českou republiku a její státní rozpočet, mě totiž nenapadá.
To jsou jen základní postřehy ke zveřejněnému programu hnutí ANO. Mohl bych psát ještě dlouho. O tom, jak si chtějí koupit všechny kolem za peníze, které na to ale nemají. Ale to rozumní lidé vidí sami. Místo toho přidám jednu osobní poznámku.
Po celé čtyři roky čelím dvěma skupinám kritiků. Jedni, tzv. rozpočtoví jestřábi, na mne útočí, že málo šetříme a že mám okamžitě všem utáhnout kohoutky za každou cenu. Druzí, levicoví populisté, nás kritizují za to, že málo rozdáváme, anebo dokonce zbytečně bereme. Pro mne ale tyto chytrácké řeči nejsou důležité. Důležitý je výsledek.
Je zřejmé, že letošní hospodaření státu směřuje k nejlepšímu výsledku od covidu. Tato vláda totiž vsadila na postupné kroky, aby co nejméně bolely a zároveň na to, aby stát zvládal plnit dobře svoje úkoly, a ještě k tomu mohl strategicky investovat do obrany, energetiky, dopravní infrastruktury i do modernizace české ekonomiky. To jsou totiž všechno důležité investice do naší budoucnosti, jež se v dalších letech vrátí. Sami vidíte, že je to od základu jiný přístup, než nabízí hnutí ANO.
Takovou rozumnou a vyváženou ekonomickou politiku chci dělat i v dalších letech, pokud k tomu dostanu ve volbách vaši důvěru. Nejde totiž slíbit všechno všem a rozdat všechny peníze, i ty, které nemáte. Lze ale rozumně řešit výši schodku, a ještě k tomu dobře investovat.
Jsem rád, že voliči Spolu to vědí. Je mi líto, že hnutí ANO to neví. Ale oni to podle všeho vědí také, jen to lidem nechtějí přiznat. I o tom jsou letošní volby. Prosím, myslete na to, až půjdete volit.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
autor: PV