Prezident Zeman: Nejsou na světě bližší národy než český a slovenský

Bratři Slováci, sestry Slovenky, milí přátelé,

děkuji za pozvání na výročí Martinské deklarace, která byla uzavřena pouhé dva dny poté, co v Praze byla rovněž vyhlášena nezávislost českého národa na soustátí Rakouska-Uherska. Oběma našim národům hrozilo tehdy odnárodnění. Čechům hrozila germanizace, Slovákům hrozila maďarizace. Toto výročí si připomínáme především proto, že díky těmto událostem jsme neztratili svoji národnost, neztratili jsme svůj jazyk a mohli jsme se svobodně rozvíjet.

Plně souhlasím s Andrejem Kiskou, který připomínal nesmyslné hádky o tom, kdo na koho doplácí. Podívejte se na ekonomiky obou našich zemí, které skvěle prosperují, aniž by byly obviňovány z nějakých penězovodů.

A souhlasím i s názorem, že ač jsme se rozešli, setkali jsme se v Evropské unii, která je skvělým projektem, jen bych si někdy přál, aby jeho projektanti byli poněkud kvalifikovanější a aby dosáhli úrovně otců zakladatelů Evropské unie.

Milí přátelé, v době listopadové revoluce celým Slovenskem zněla píseň Ivana Hoffmana - Slíbili jsme si lásku a já jsem sem přijel, abych jménem českého národa vám slíbil přátelství. Nejsou na světě bližší národy než český a slovenský, a nejde jenom o jazykovou podobnost. A proto věřím, že spolu budeme v rámci Evropské unie dlouhá léta, dlouhé desítky let, možná i dlouhá staletí. A přesvědčil jsem se o tom, když jsem seznal, že váš státní svátek se drží, v tomto případě svátek Svatomartinské deklarace, jednou za sto let, což není poněkud obvyklé. Nicméně slibuji vám, že když mě pozvete, tak i za těch sto let přijedu. Pravda budu o něco starší a dá-li Bůh, možná i o něco moudřejší.

Dovolte mi tedy závěrem, abych podobně, jako jsem před dvěma dny na Pražském hradě popřál českému národu šťastnou budoucnost, abych totéž popřál i vám. Přeju vám lásku, přeji vám štěstí, přeji vám přátelství a přeji vám šťastnou budoucnost.

Děkuji.

Miloš Zeman, prezident republiky, Slovenská republika, Martin, 30. října 2018

