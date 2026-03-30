Prokop (Stačilo!): Definitivní konec pohádek o NATO

30.03.2026 17:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k tlakům na NATO ze strany Donalda Trumpa.

Definitivní konec pohádek o NATO.

Jsem ročník 1999 - rok, kdy jsme do NATO vstoupili. Celý život jsem tak byl krmen frází o tom, že: "NATO je zárukou naší bezpečnosti." A že lidé jako britský politolog Sakwa či bývalý řecký ministr financí Janis Varufakis tvrdí něco jiného? Nezájem!

Musím proto poděkovat generálnímu tajemníkovi NATO Rutteovi, když nedávno přiznal že NATO je platforma pro projekci americké moci. A poděkovat taky zaslouží Trump, když teďka názorně ukazuje, že NATO funguje jako mafie. Chcete být v bezpečí? Tak zaplaťte výpalné (tolik procent HDP, kolik Washington zrovna chce, abyste utráceli za nákupy amerických zbraní).

Bezpečnost si lépe dokážeme zajistit ve spolupráci se svými sousedy či skrz model aktivní neutrality než jako marginální článek vojenské organizace, jejíž nejsilnější aktér se ji snaží zatáhnout do svojí agresivní války na Středním východě (opět).

Mgr. Vítek Prokop

MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Vlastní zájmy

Když tak adorujete za to, že se máme starat o své vlastní zájmy, proč jste proti navyšování výdajů na obranu? Není snad maximální bezpečnost v našem zájmu? A myslíte, že je v našem zájmu nespolupracovat s našimi spojenci a stávat se dost nestabilními partnery, což se podle mě teď děje?

