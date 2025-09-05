Prokop (Stačilo!): Sen politické mrtvoly Topolánka není nerealistický

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přesvědčení Mirka Topolánka, že nejlepší povolební vládní kombinace byla Spolu a ANO.

Prokop (Stačilo!): Sen politické mrtvoly Topolánka není nerealistický
Foto: Stačilo!
Popisek: Vítek Prokop

Stále pravděpodobnější noční můra...

Dneska se mě na ZAK TV ptali s kým bychom vládli. Jen jsem obecně promluvil o tom, že je pro nás ve Stačilo důležité prosazovat náš program, a že vůči případné vládě ANO bych osobně byl nejradši konstruktivní opozicí, i když si dovedu představit i formu silně podmíněné nepřímé podpory. Neodpustil jsem si, ale varovat, že velcí hráči se rádi proti sobě vymezují a pak se po volbách přátelsky domluví mezi sebou - známe přece opoziční smlouvu.

A nyní se zdá, že se tak skutečně může stát. Sen politické mrtvoly Topolánka není nerealistický. Představme si toto: po chabém volebním výsledku skončí Fiala a SPOLU se rozpadne. Následně morální majáky z Reflexu/Respektu/Fóra24 začnou varovat před vládou ANO s extrémisty a vybízet STAN a Lidovce k tomu, aby byli "státotvorní" a posouvali Babiše doprava vstříc Bruselu. Babiš bude veřejně váhat. Lidovci se "zlomí" jako první. Pokud v ODS zvítězí ti správní lidé, přidá se i tato strana k Babišovi. Pokud ne, tak se státvorným stane Rakušan. Babiš nakonec prohlásí, že nemůže vládnout s "extrémisty" protože by ho v Bruselu nikdo nebral vážně, a že se lidovci/ODS/STAN nyní změnili.

Nelíbí se vám takový scénář? Tak přijďte k volbám a dejte nám dostatečně silný mandát, aby sny Mirka Topolánka zůstaly sny!

Bc. Vítek Prokop

  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
autor: PV

