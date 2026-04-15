Rajchl (PRO): Kam se hrabe Dozimetr! Celou noc jsem z toho nemohl usnout

Cenzuráááá! Zůno octup!!!
Ano, bez mučení se doznávám!
Strašně moc jsme se snažili tento zlomový rozhovor vrchního rozvědčíka nepustit ven!
Z jeho úst v něm totiž zazněly naprosto převratné informace, jejichž zveřejnění by otřáslo českou politickou scénou víc než výbuch ve Fukušimě.
Třeba jsme se dozvěděli, jaký je jeho nejhezčí zážitek v uniformě. Nebo dokonce to, že mu babičky píšou, ať nosí rukavice, aby nenastydl. A nechybělo ani odhalení pečlivě skrývaného hradního tajemství, že ve volném čase běhá na pásu u okna a dívá se při tom do krajiny!
Uznejte sami - kam se hrabe Dozimetr!
Celou noc jsem z toho nemohl usnout.
Naštěstí se našim bystrým cenzorům podařilo na poslední chvíli tohle historické interview zachytit a zamknout do trezoru na sedm západů!
Kdyby se totiž tato zásadní sdělení provalila na veřejnost, tak by naše vláda nepochybně nejpozději do týdne padla!
A jaká je realita? Třicetiminutová plejáda plytkých frází, jejichž hloubka plně odpovídala IQ jejich autora. Nejzajímavější pasáží celé slavné Kamufláže tak byly záběry na sličnou vojandu, která rozhovor vedla. Myslím, že jediné, co by mohlo u veřejnosti po této půlhodinové dávce extrémní nudy vyvolat jakýkoliv ohlas, by byla úvodní upoutávka s oznámením, že na konci videa bude napsané její telefonní číslo. Jinak by to nikdo normální nedokoukal.
Pak už jen stačilo, aby někdo z Generálního štábu zapomněl poslat tohle bombastické video na ministerstvo, a hned začal tyjátr jak na Národním.
Nicméně přece jen měla tato klauniáda svá pozitiva. Aspoň jsme zjistili, že Kupka a Havel jsou teatrální hysteričtí šašci, kteří skočili na tenhle rádoby skandál jak hladoví pudlíci na ohlodanou kost a udělali ze sebe absolutní kašpary.
Že by tihle dva komedianti, kteří vyzývali ministra obrany k demisi kvůli totální vylhané pitomosti, našli odvahu se omluvit, to opravdu nečekám. Ani jeden na to nemá koule. Stejně tak se jistě neomluví ani tiskový mluvčí Hradu, jenž to celé divadlo odstartoval. A už vůbec ne náš neomylný mainstream, jenž bez sebemenší snahy o ověření této informace tuhle trapnou bublinu nafoukl.
Ale aspoň víme, kdo je tady tím skutečným šiřitelem dezinformací. Včera se totiž naši lepševičtí žurnalisté krásně odkopali a jasně demonstrovali svou nevyváženost. Kdyby se totiž tahle historka odehrála před rokem, tak by zuby nehty bránili Janičku Černochovou a každého, kdo by jen naznačil, že něco zcenzurovala, by smetli otázkou "kde máte důkaz?" V našem případě jej ale nepotřebují - stačí jim sebeblbější podezření, aby okamžitě zaútočili jak hladoví žraloci.
No a taky bude fajn si na tuhle komickou epizodku vzpomenout, až bude pětiopoziční hysterická partička zase příště volat po něčí demisi.
Počítám, že to totiž opět brzy přijde.
Hádám, že dalším cílem bude Tomio Okamura - třeba až ve sněmovně dojde na záchodě toaleťák. Nedej bože na dámských!
Po pravdě musím říct, že u těch klaunů z pětiopozičního cirkusu bych se tomu ani moc nedivil.
JUDr. Jindřich Rajchl
