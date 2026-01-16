Rajchl (PRO): Šíření těchto poplašných zpráv stupňuje eskalaci konfliktu

Zdravím vás, kolegové.
Já se musím vyjádřit k těm neustálým nehorázným obviněním, nesmyslným lžím, které tady opakuje propagandisticky paní kolegyně Langšádlová. Paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, já si vám dovolím přečíst tweet ředitelky amerických tajných služeb Tulsi Gabbardové.
Váleční štváči z hnutí Deep State a jejich propagandistická média se opět snaží podkopat snahy prezidenta Trumpa o nastolení míru na Ukrajině a vlastně i v Evropě falešnými tvrzeními, že americká zpravodajská komunita souhlasí s názorem Evropské unie a NATO, že cílem Ruska je napadnout, dobýt Evropu, aby si získala podporu pro svou proválečnou politiku. Pravdou je, že americké zpravodajské služby odhadují, že Rusko nemá ani schopnost dobýt a okupovat Ukrajinu, natož pak na invazi a okupaci Evropy.
Takže, vážená paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, buď věříte těm propagandistickým médiím, anebo věříte ředitelce amerických tajných služeb Tulsi Gabbardové, musíte si vybrat. Já věřím Tulsi Gabbardové a jsem přesvědčen, že další šíření těchto naprosto poplašných zpráv, nesmyslných tvrzení pouze stupňuje eskalaci tohoto konfliktu.
Děkuju.
JUDr. Jindřich Rajchl
