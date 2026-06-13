Rajchl (PRO): Čekám, kdy zatknou toho nebohého psa

15.06.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zveřejňování státní příslušnosti pachatelů trestných činů

Rajchl (PRO): Čekám, kdy zatknou toho nebohého psa
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Na začátku tohoto týdne naboural kompletně zfetovaný řidič v Korunovační ulici na Letné čtyři auta. Poté vystoupil a začal do všech aut mlátit a rozbíjet je. Nakonec se vrhl na poblíž odpočívajícího psa, jenž se s ním ovšem velmi rychle vypořádal.

Podle svědků “muž mluvil cizojazyčně a byl z jedné ze zemí bývalého Sovětského svazu”. Můžete hádat, která z těch zemí to byla. Počítám, že jeden pokus bude stačit. Teď už jen čekám, kdy zatknou toho nebohého psa za jeho evidentní proputinovský postoj a zjevnou náklonnost kremelskému režimu. Je třeba jej neprodleně vyslechnout a zjistit, zda se nejedná o ruského agenta.

A mimochodem - znovu se ukazuje, jak je nezbytné zveřejňovat státní příslušnost pachatelů trestných činů. Abychom už nemuseli mluvit v obezličkách, že muž mluvil cizojazyčně a pocházel z bývalého Sovětského svazu, a mohli úplně normálně říct, že to byl zfetovaný Ukrajinec.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

kriminalita , Rajchl , PRO , státní příslušnost

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