Rajchl (PRO): Čekám, kdy zatknou toho nebohého psa

Na začátku tohoto týdne naboural kompletně zfetovaný řidič v Korunovační ulici na Letné čtyři auta. Poté vystoupil a začal do všech aut mlátit a rozbíjet je. Nakonec se vrhl na poblíž odpočívajícího psa, jenž se s ním ovšem velmi rychle vypořádal.
Podle svědků “muž mluvil cizojazyčně a byl z jedné ze zemí bývalého Sovětského svazu”. Můžete hádat, která z těch zemí to byla. Počítám, že jeden pokus bude stačit. Teď už jen čekám, kdy zatknou toho nebohého psa za jeho evidentní proputinovský postoj a zjevnou náklonnost kremelskému režimu. Je třeba jej neprodleně vyslechnout a zjistit, zda se nejedná o ruského agenta.
A mimochodem - znovu se ukazuje, jak je nezbytné zveřejňovat státní příslušnost pachatelů trestných činů. Abychom už nemuseli mluvit v obezličkách, že muž mluvil cizojazyčně a pocházel z bývalého Sovětského svazu, a mohli úplně normálně říct, že to byl zfetovaný Ukrajinec.
JUDr. Jindřich Rajchl
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku