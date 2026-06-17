Rajchl (PRO): Dějiny bychom měli přepisovat jen hokejem

18.06.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na "údajnou" genocidu Poláků ve Volyni v titulku Deníku N

Rajchl (PRO): Dějiny bychom měli přepisovat jen hokejem
Foto: Repro Zákony Bohatství, YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Za jednu z nejnebezpečnějších tendencí současnosti považuji historický revizionismus a revanšismus. V pondělí byl překročen další nemyslitelný práh, když nám Luboš Palata z Deníku.cz v titulku svého článku oznámil, že vztahy mezi Kyjevem s Varšavou dál ničí “ÚDAJNÁ” genocida Poláků ve Volyni, spáchaná ukrajinskými nacistickými jednotkami UPA. Opravdu by mě zajímalo, co je na této historicky jasně doložené události údajného.

V tomto kontextu považuji za důležité připomenout, že Vladimír Kapal, Josef Skála a Jiří Šifrin bylo odsouzeni pro přečin zpochybňování genocidia jen proto, že diskutovali na rádiu o tom, zda masakr v Katyni spáchala sovětská NKVD nebo nacistické jednotky SS. Tudíž by mě zajímalo, zda si nyní státní zástupce došlápne se stejným důrazem i na pana novináře Palatu, jenž slovíčkem “údajně” zcela otevřeně zpochybnil volyňská zvěrstva banderovských zrůd.

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Speciální kategorii pak představuje Petr Pavel. Ten dokonce na tryzně v Terezíně v roce 2023 prohlásil, že “odpovědnost za zločiny, které spáchali naši předkové, musíme přijmout a poučit se z nich”. Naši předkové? Vážně? Ne, pane prezidente, byli to předkové těch, jejichž sjezdu v Brně jste v roce 2026 poskytl záštitu.

Dějiny bychom měli přepisovat pouze hokejem v Naganu, nikoliv v politice. Nenechme si vzít naši historickou paměť. To je totiž první krok k nové formě totality. Totality euroliberální, která je skrytá za mnoho vzletných slov o páchání dobra. Ale to dělaly všechny totality také.

Český národ se skutečně musí poučit, a to z toho, že Německu, Rusku, Velké Británii, USA ani nikomu v Bruselu nezáleží na našem dobru. Záleží jim jen na sobě samých. Na Ukrajině se nebojuje za nás, nýbrž za zájmy zbrojařů a velkých finančních korporací. A že tedy pokud chceme žít v míru, prosperitě a svobodě, tak se musíme spolehnout jen sami na sebe.

Přestaňme čekat na nějakou pomocnou ruku z jedné či druhé světové strany. Pojďme si to zařídit sami. Máme k tomu všechny potřebné předpoklady. Jen se nesmíme nechat brzdit - ani novosoudruhy z Bruselu ani starosoudruhem na Hradě. Dejme našim podnikatelům prostor, rozvažme jim ruce ze zelených pout a postarejme se o ty, kteří to potřebují. To je základní úloha státu. A přesně tu hodlám ze všech sil plnit.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

média , Polsko , Ukrajina , Rajchl , PRO , Deník N

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