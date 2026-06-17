Rajchl (PRO): Dějiny bychom měli přepisovat jen hokejem

Za jednu z nejnebezpečnějších tendencí současnosti považuji historický revizionismus a revanšismus. V pondělí byl překročen další nemyslitelný práh, když nám Luboš Palata z Deníku.cz v titulku svého článku oznámil, že vztahy mezi Kyjevem s Varšavou dál ničí “ÚDAJNÁ” genocida Poláků ve Volyni, spáchaná ukrajinskými nacistickými jednotkami UPA. Opravdu by mě zajímalo, co je na této historicky jasně doložené události údajného.
V tomto kontextu považuji za důležité připomenout, že Vladimír Kapal, Josef Skála a Jiří Šifrin bylo odsouzeni pro přečin zpochybňování genocidia jen proto, že diskutovali na rádiu o tom, zda masakr v Katyni spáchala sovětská NKVD nebo nacistické jednotky SS. Tudíž by mě zajímalo, zda si nyní státní zástupce došlápne se stejným důrazem i na pana novináře Palatu, jenž slovíčkem “údajně” zcela otevřeně zpochybnil volyňská zvěrstva banderovských zrůd.
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Anketa
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Speciální kategorii pak představuje Petr Pavel. Ten dokonce na tryzně v Terezíně v roce 2023 prohlásil, že “odpovědnost za zločiny, které spáchali naši předkové, musíme přijmout a poučit se z nich”. Naši předkové? Vážně? Ne, pane prezidente, byli to předkové těch, jejichž sjezdu v Brně jste v roce 2026 poskytl záštitu.
Dějiny bychom měli přepisovat pouze hokejem v Naganu, nikoliv v politice. Nenechme si vzít naši historickou paměť. To je totiž první krok k nové formě totality. Totality euroliberální, která je skrytá za mnoho vzletných slov o páchání dobra. Ale to dělaly všechny totality také.
Český národ se skutečně musí poučit, a to z toho, že Německu, Rusku, Velké Británii, USA ani nikomu v Bruselu nezáleží na našem dobru. Záleží jim jen na sobě samých. Na Ukrajině se nebojuje za nás, nýbrž za zájmy zbrojařů a velkých finančních korporací. A že tedy pokud chceme žít v míru, prosperitě a svobodě, tak se musíme spolehnout jen sami na sebe.
Přestaňme čekat na nějakou pomocnou ruku z jedné či druhé světové strany. Pojďme si to zařídit sami. Máme k tomu všechny potřebné předpoklady. Jen se nesmíme nechat brzdit - ani novosoudruhy z Bruselu ani starosoudruhem na Hradě. Dejme našim podnikatelům prostor, rozvažme jim ruce ze zelených pout a postarejme se o ty, kteří to potřebují. To je základní úloha státu. A přesně tu hodlám ze všech sil plnit.
JUDr. Jindřich Rajchl
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.