Rajchl (PRO): Ukrajinci se opět ve velkém jedou na Velikonoce zrekreovat domů

Ukrajinci se opět ve velkém jedou na Velikonoce zrekreovat domů. Patrně jim tam v tuto chvíli žádné nebezpečí nehrozí.
Ovšem už příští úterý bude situace natolik vážná, že k nám opět budou muset uprchnout.
Nazývat uprchlíkem někoho, kdo se vrací na svátky zpět na místo, odkud musel “uprchnout”, je naprosto absurdní protimluv.
Znovu se potvrzuje to, co tvrdím už více než 4 roky - naprostá většina z nich jsou čistí ekonomičtí migranti.
Kdybych byl nyní v čele vlády, tak okamžitě prosadím to, aby všichni ti, kdo nyní odjeli na Ukrajinu, ztratili status dočasné ochrany a museli projít standardním azylovým řízením podle našich národních předpisů.
Naše koalice jde správným směrem, nicméně v oblasti přístupu k ukrajinským migrantům jsme bohužel zbytečně benevolentní.
Být to na mně, tak bych výrazně přitvrdil.
Ukrajinská migrace není přínosem pro naši ekonomiku. Je pro ní zátěží, neboť vytváří tlak na snižování mezd v podstatě ve všech segmentech trhu práce.
A to už ani nemluvím o zvýšené kriminalitě, přetížených zdravotnických a vzdělávacích zařízeních a obtěžování našich občanů neurvalým chováním.
Za naši stranu PRO stále zastávám konzistentní přístup - měli bychom provést revizi pobytu všech ukrajinských migrantů, kteří přišli do ČR po 24.2.2022 a umožnit většině z nich návrat do své domoviny.
Pokud tam jezdí na Velikonoce, tak tam totiž určitě mohou zůstat natrvalo.
Celé zemi by se tím odlehčilo.
Mnoho politiků bohužel nemá odvahu tuto skutečnost vyslovit nahlas, neboť je jim jasné, že by je novináři onálepkovali jako proruské a sežrali by je zaživa.
Ale já se jich nebojím. Mně je úplně ukradené, co o mně ti kyjevští patolízalové napíšou. Díky vaší masivní podpoře už se na to nemusím ohlížet.
A to mi dává sílu říkat pravdu naplno.
Teď ještě musíme společně udělat další krok, abych to mohl nejen říkat, nýbrž i realizovat.
Jak vidíte na příkladu Dozimetru - já mám pro strach uděláno.
JUDr. Jindřich Rajchl
