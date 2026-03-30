Rakušan (STAN): Nebudu už dál kandidovat na místopředsedu sněmovny

31.03.2026 10:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k postu místopředsedy Polanecké sněmovny.

Foto: Screen FB Vidlákovy kydy
Popisek: Vít Rakušan a Vojtěch Pšenák

Nebudu už dál kandidovat na místopředsedu sněmovny. Koalice Andreje Babiše totiž ukázala, že dodržet umí jen ty dohody, které se týkají nevydání jejich šéfů spravedlnosti. Nechci dál blokovat zvolení zástupce opozice do vedení sněmovny, takže poté, co si mě kluby ANO a SPD vybraly jako úhlavního nepřítele a jasně deklarovaly, že mi podporu v žádném případě nedají, jsem našemu klubu navrhl, abychom nominovali poslankyni Barboru Urbanovou.

Bára je jednou z těch, kdo stojí za iniciativou Moderní sněmovna, má za sebou poslaneckou zkušenost z minulého volebního období, během kterého prokázala, že je schopná jednat s partnery napříč politickým spektrem, a hlavně je hlasem těch, kdo se často sami ozvat nemohou. Jako místopředsedkyně bude ve sněmovně skvěle reprezentovat lidskou a srozumitelnou politiku.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
Psali jsme:

STAN vysílá do Senátu elitu: Rakušanův kůň z Kolína a hejtman, co čeká na soud
Rozklad vyšetřování kriminality v Británii. Lidé přestávají věřit v právo
Vláda řešila cenu paliv. Už je prý třeba reagovat
Klára Samková: Stanovisko k žádosti předsedkyně ČAK

Mgr. Ondřej Krutílek byl položen dotaz

Vy-EU zaspala

Na to jste přišel až nyní? Nemyslíte, že EU zaspala snad ve všem? A že to hlavní, co se jí daří je destabilizace sama sebe?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Další články z rubriky

Helebrant (ANO): Tady jsou skutečné priority STAN a Spolu

11:02 Helebrant (ANO): Tady jsou skutečné priority STAN a Spolu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke koalici ve Středočeském kraji.