Rakušan (STAN): Nebudu už dál kandidovat na místopředsedu sněmovny

Nebudu už dál kandidovat na místopředsedu sněmovny. Koalice Andreje Babiše totiž ukázala, že dodržet umí jen ty dohody, které se týkají nevydání jejich šéfů spravedlnosti. Nechci dál blokovat zvolení zástupce opozice do vedení sněmovny, takže poté, co si mě kluby ANO a SPD vybraly jako úhlavního nepřítele a jasně deklarovaly, že mi podporu v žádném případě nedají, jsem našemu klubu navrhl, abychom nominovali poslankyni Barboru Urbanovou.
Bára je jednou z těch, kdo stojí za iniciativou Moderní sněmovna, má za sebou poslaneckou zkušenost z minulého volebního období, během kterého prokázala, že je schopná jednat s partnery napříč politickým spektrem, a hlavně je hlasem těch, kdo se často sami ozvat nemohou. Jako místopředsedkyně bude ve sněmovně skvěle reprezentovat lidskou a srozumitelnou politiku.
