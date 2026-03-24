Rakušan (STAN): Radovat se by bylo předčasné

Ruský zákon, Babišův bič k šikanování občanského sektoru, díky společnému tlaku občanské společnosti a opozičních stran padl pod stůl. Ministr spravedlnosti na včerejší tiskovce řekl, že žádný takový zákon připravovat nebude.
Má smysl se ozvat a děkuju moc všem, kdo to udělali, institucím, jednotlivcům, všem kolegům a kolegyním z opozice. Ale radovat se by bylo předčasné. Je tu nový výmysl Babišovy koalice, snaha připravit veřejnoprávní média už v polovině tohoto roku o polovinu jejich příjmů. Snaha udělat z hlídacího psa demokracie poslušného mazlíka, který za pamlsek rád zapanáčkuje.
Hned dnes tohle téma otevřeme ve sněmovně a nedáme se. Využijeme všech prostředků k tomu, aby takový zákon neprošel. A znovu budeme potřebovat vaši pomoc. Ničeho se totiž populisté nebojí víc než hlasitého nesouhlasu lidí.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.