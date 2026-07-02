Rédová (Stačilo!): Odkdy je úkol hejtmana agitovat za média?

02.07.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na výzvu hejtmana Grolicha k sbírání podpisů pod petici za financování České televize a Českého rozhlasu

Rédová (Stačilo!): Odkdy je úkol hejtmana agitovat za média?
Foto: Repro Youtube
Popisek: Kandidátka Stačilo!, Petra Rédová

Hejtman Jihomoravského kraje rozesílá starostům dopisy a vyzývá je, aby sbírali podpisy pod petici za financování České televize a Českého rozhlasu. Takže když lidé upozorňují na problémy ve zdravotnictví, nedostatek lékařů, stav silnic, bezpečnost nebo sociální služby, odpověď často nepřijde.

Ale když jde o Českou televizi, najednou se rozjede organizovaná kampaň. Odkdy je úkolem hejtmana dělat agitaci za veřejnoprávní média? Krajský úřad má řešit problémy kraje, ne fungovat jako náborové centrum pro podpisové akce.

grolich

Každý občan má právo petici podepsat nebo odmítnout. To je v pořádku. Ale pokud hejtman využívá autoritu svého úřadu, hlavičkový papír kraje a oslovuje starosty s výzvou, aby petici dále šířili mezi občany, pak je naprosto legitimní ptát se, jestli už nepřekračuje hranici mezi výkonem veřejné funkce a prosazováním vlastního politického postoje.

Možná by bylo lepší věnovat stejnou energii problémům, které Jihomoravský kraj skutečně trápí. Na ty totiž žádné podobně horlivé kampaně nevidíme.

Petra Rédová Fajmonová, BSc.

  • BPP
  • krajská zastupitelka
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Článek obsahuje štítky

kraj Jihomoravský , média , petice , Grolich , Rédová , STAČILO!

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