Rédová (Stačilo!): Život má hodnotu, jen když se to politicky hodí?

Když dopadne raketa nebo dron na Ukrajině, máme plné sociální sítě morálních autorit, expertů a politiků, kteří okamžitě vědí, koho odsoudit. Když ale ukrajinské drony útočí na Moskvu a ohrožují civilní obyvatelstvo, nastává najednou podivné ticho.
Kde je teď Tomáš Zdechovský? Kde je Martin Kuba? Kde jsou všichni ti bojovníci za lidská práva a ochranu civilistů?
Platí snad, že civilní život má hodnotu jen tehdy, když se to politicky hodí? Nebo máme nové pravidlo, že jedny útoky jsou zločin a jiné je třeba omlouvat, protože je páchá „ta správná strana“?
Petra Rédová Fajmonová, BSc.
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