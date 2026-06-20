Rédová (Stačilo!): Život má hodnotu, jen když se to politicky hodí?

22.06.2026 4:31 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na rozdíl v přístupu k informacím o konfliktu Ruska a Ukrajiny

Rédová (Stačilo!): Život má hodnotu, jen když se to politicky hodí?
Foto: Repro Youtube
Popisek: Kandidátka Stačilo!, Petra Rédová

Když dopadne raketa nebo dron na Ukrajině, máme plné sociální sítě morálních autorit, expertů a politiků, kteří okamžitě vědí, koho odsoudit. Když ale ukrajinské drony útočí na Moskvu a ohrožují civilní obyvatelstvo, nastává najednou podivné ticho.

Kde je teď Tomáš Zdechovský? Kde je Martin Kuba? Kde jsou všichni ti bojovníci za lidská práva a ochranu civilistů?

Platí snad, že civilní život má hodnotu jen tehdy, když se to politicky hodí? Nebo máme nové pravidlo, že jedny útoky jsou zločin a jiné je třeba omlouvat, protože je páchá „ta správná strana“?

Petra Rédová Fajmonová, BSc.

  • BPP
  • krajská zastupitelka
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Článek obsahuje štítky

informace , média , politika , válka , Rédová , STAČILO!

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