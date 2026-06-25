Richterová (Piráti): Omezujete nás v kontrole vlády

25.06.2026 22:34 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 25. června 2026 k procesům v Poslanecké sněmovně.

Richterová (Piráti): Omezujete nás v kontrole vlády
Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Olga Richterová

Já tady chci, vážené dámy a vážení pánové, navázat na téma porušování zvyklostí, dobrých a důležitých zvyklostí, a sice na to, že vedle toho všeho, co se děje v takzvaně mediálně viditelné části politiky, probíhá taky velice důležitá politická debata na výborech. Má být také důstojně navštívena, zastoupena. Co se dnes děje? Je svolaný hospodářský výbor v době, kdy se konají ústní interpelace v této Sněmovně. To je v rozporu se vším, jak to tady má fungovat. V době jednání Sněmovny se nemají konat výbory.

Co se týče tohoto svolání na poslední chvíli, tak jeho důvod je očividný. Chcete si zjednodušit situaci. Chcete, aby hospodářský výbor projednal stavební zákon, který jste spíchli jako poslanecký. Potřebujete si ho nějak ještě upravit svým obrovským komplexním pozměňovacím návrhem, který má tisíc stran, a teď to chcete projednat v době, kdy zasedá Sněmovna, kdy jsou ústní interpelace.

Ocituju tu pozvánku, protože opravdu mně to přijde naprosto neuvěřitelné. Prostě normálně na čtvrtek 25. června od 14.30 hodin je svolán v zasedací místnosti hospodářského výboru hospodářský výbor, v době, kdy jsou ústní interpelace. Tím vy znemožňujete poslancům jedno nebo druhé. Buď budou moci interpelovat, což je přesně to právo, které opoziční poslanci mají vykonávat, aby kontrolovali vládu, nebo se jako členové toho výboru nebo ti, kdo se zajímají o stavební zákon, zúčastní hospodářského výboru. Ale tuhle volbu poslanci nemají činit. To není něco, co by takto tady mělo fungovat. Roky se tohle neděje, protože to zkrátka není správné. Omezuje to totiž poslance ve výkonu kontrolní funkce vlády. Ústní interpelace jsou zrovna tak jednání pléna Sněmovny, jako jiné body, jako jiná rozprava.

Takže ještě jednou. Porušují se tady zvyklosti. Je to špatně, ale nemělo by se opakovat, že bude svolán výbor v době jednání Sněmovny. Já bych byla velice ráda, kdyby na to zareagovala paní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO, protože to je prostě něco, co tady zažívám za ty roky poprvé a domnívám se, že by se to opravdu nemělo opakovat, že máme slyšet příslib, že se to opakovat nebude. Děkuju.

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
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piráti , Richterová

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