Rozvoral (SPD): Cena dálniční známky se nebude zvyšovat

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral - Cena dálniční známky se nebude zvyšovat!
Vážení přátelé,
sněmovnou schválený nový vládní stavební zákon postupně přinese významné rozšíření nabídky cenově dostupných bytů. SPD do něj prosadila významná pozitiva. Podařilo se nám prosadit výrazné zvýšení rodičovského příspěvku z dosavadních 350 na 400 tisíc. V blízké době předložíme další prorodinná opatření. Cena dálniční známky se nebude zvyšovat. Ministerstvo dopravy pod vedením ministra Ivana Bednárika za SPD předkládá do Poslanecké sněmovny návrh na zastropování ceny dálniční známky.
Odmítáme sledovávání soukromých zpráv, které prosadila Evropská unie. Toto opatření je v rozporu s českým ústavním pořádkem. Vyzýváme prezidenta Pavla, aby odebral Řád bílého lva ukrajinskému prezidentovi, který se hlásí k ukrajinským vrahům, kteří bestiálně vraždili Čechy, Poláky a Židy.
1. Sněmovnou schválený nový vládní stavební zákon postupně přinese významné rozšíření nabídky cenově dostupných bytů. SPD do něj prosadila významná pozitiva.
Minulý týden Sněmovna hlasy vládních poslanců schválila v závěrečném třetím čtení přelomovou novelu stavebního zákona, který přináší reformu podoby státní stavební správy a zásadním způsobem zjednodušuje a zrychluje procesy stavebního řízení a povolování staveb. Nový stavební zákon dále definuje bytovou výstavbu jako veřejný zájem a převádí do samostatné působnosti obcí a měst výhradní právo rozhodovat o podobě svého území formou územního plánování.
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Nový stavební zákon postupně přinese významné rozšíření nabídky cenově dostupných bytů, což pomůže zejména mladým lidem a rodinám a podpoří potřebný růst porodnosti. Rozšíření bytové výstavby výrazně pomůže i domácí ekonomice.
Na přípravě novely stavebního zákona od počátku pracovali i poslanci hnutí SPD, kteří v jejím rámci prosadili i významné pozměňovací návrhy, například na podporu výstavby nových nemocnic či vodních elektráren. Vláda s účastí hnutí SPD schválením nového stavebního zákona plní jeden ze svých klíčových volebních slibů ve prospěch občanů, rodin, obcí a celého českého podnikatelského prostředí.
2. Podařilo se nám prosadit výrazné zvýšení rodičovského příspěvku z dosavadních 350 na 400 tisíc. V blízké době předložíme další prorodinná opatření.
Vládní koalice s účastí hnutí SPD prosadila v Poslanecké sněmovně výrazné zvýšení rodičovského příspěvku, který od roku 2027 zvyšujeme z dosavadních 350 na 400 tisíc korun pro každé narozené dítě. Jedná se o opatření, které do programového prohlášení vlády prosadilo hnutí SPD, jelikož je pro nás podpora porodnosti a pracujících rodin dlouhodobě jednou z hlavních priorit.
Po nedávném schválení finanční podpory ve výši 15 000 korun pro ženy 2 měsíce před porodem jde o další jasný, konkrétní a významný prorodinný krok naší nové vlády. V blízké době předložíme další prorodinná opatření, například znovuzavedení školkovného či zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti. Zatímco Fialova vláda rodiny s dětmi zásadním způsobem finančně poškodila, pro nás je rodina na prvním místě.
3. Cena dálniční známky se nebude zvyšovat. Ministerstvo dopravy pod vedením ministra Ivana Bednárika za SPD předkládá do Poslanecké sněmovny návrh na zastropování ceny dálniční známky.
Ministerstvo dopravy pod vedením ministra Ivana Bednárika za SPD předkládá do Poslanecké sněmovny k projednání návrh na změnu zákona o pozemních komunikacích, jehož cílem je zastropování ceny dálniční známky. Konkrétně se jedná o zrušení každoroční valorizace ceny dálniční známky podle koeficientu inflace a rozšíření dálniční sítě, kterou do zákona prosadila bývalá vládní koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů.
Tímto opatřením posilujeme předvídatelnosti ceny dálničních známek pro řidiče a zároveň opět snižujeme finanční zatížení českých domácností. Českým občanům a podnikatelům se tak již napříště nebudou každoročně zvyšovat výdaje spojené s provozem vozidel na pozemních komunikacích. Plníme tím další předvolební slib.
4. Odmítáme sledovávání soukromých zpráv, které prosadila Evropská unie. Toto opatření je v rozporu s českým ústavním pořádkem.
Evropský parlament v minulém týdnu umožnil další sledování soukromé komunikace na internetu, tzv. opatření Chat Control. Proti zamítnutí této sledovací normy hlasovali i čeští europoslanci Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), Jan Farský (STAN), Ondřej Kolář a Luděk Niedermayer (oba TOP 09). Europoslanec za hnutí SPD Ivan David samozřejmě hlasoval pro zamítnutí tohoto sledování. Chat Control umožňuje poskytovatelům komunikačních služeb – například e-mailů nebo chatovacích aplikací – skenovat obsah soukromých zpráv a jejich příloh.
Toto opatření tak zcela porušuje právo občanů na soukromí, které je garantováno i českou listinou základních práva svobod, což je součást našeho ústavního pořádku. Pro hnutí SPD je soukromí občanů základní hodnotou, kterou je nutno speciálně chránit.
5. Vyzýváme prezidenta Pavla, aby odebral Řád bílého lva ukrajinskému prezidentovi, který se hlásí k ukrajinským vrahům, kteří bestiálně vraždili Čechy, Poláky a Židy
11. července si Poláci připomněli smutné výročí událostí tzv. Krvavé neděle, kdy v tento den v roce 1943 vyvrcholily hromadné masakry Poláků na Volyni ze strany ukrajinských banderovců spolupracujících s německými nacisty. Polský premiér Tusk označil tyto události za genocidu. Krvavá neděle 11. července 1943 byla završením systematického a plánovaného masového vyhlazování civilistů polské národnosti ze strany Organizace ukrajinských nacionalistů Stepana Bandery a Ukrajinské povstalecké armády.
Toto genocidní bestiální vraždění způsobilo smrt více než 100 tisíc Poláků, ale i Židů, Čechů a dalších menšin žijících tehdy na Ukrajině. Současný ukrajinský režim prezidenta Zelenského v poslední době banderovské organizace a jejich představitele uctívá a oslavuje jako národní hrdiny.
Polský prezident Nawrocki proto ukrajinskému prezidentovi Zelenskému nedávno odebral nejvyšší polské státní vyznamenání. Hnutí SPD rovněž navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyzvala prezidenta České republiky k odebrání nejvyššího českého státního vyznamenání, Řádu bílého lva, ukrajinskému prezidentovi. Odmítáme jakoukoli podporu nacistických zločinů a genocidy.
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