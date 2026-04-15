Schillerová (ANO): Kroky nezbytné pro udržení bezpečnosti naší země

Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, počátek roku tady ve Sněmovně byl ve znamení nutnosti zreálnit státní rozpočet na rok 2026, protože ten, který nám tady zanechala končící vláda, připomínal ze všeho nejvíc potěmkinovu vesnici. Mimořádně podhodnocené výdaje, systematicky uměle nadhodnocené příjmy, a to všechno s jediným cílem - nalakovat parametry státního rozpočtu tak, aby odpovídaly přísným a nereálně nastaveným národním pravidlům stanoveným zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Bohužel problém tím neskončil, ale teprve začal.
Jak všichni víme, hospodaření státního rozpočtu v roce 2025 skončilo deficitem ve výši 290,7 miliardy korun. Opakuji, deficit za rok 2025. Ano, právě takové číslo po sobě zanechala vláda Petra Fialy. Podíváme-li se do predikce České národní banky z podzimu 2025, tedy z výsostného období minulé vlády, která z logiky věcí musela zahrnovat její plány a záměry,
tak nezávislá predikce ČNB prognózovala saldo veřejných financí v roce 2026 na úrovni -2,2 procenta HDP, v roce 2027 pak dokonce -2,6 procenta HDP. A teď přijde to nejlepší, v uvozovkách samozřejmě. Jaké saldo veřejných financí pro rok 2027 umožňují výdajové rámce podle pravidel, které nám po sobě zanechala Fialova vláda. Nikoliv -2,6 procenta HDP, dokonce ani ne -2 procenta HDP. Dokonce ani ne -1,6 procenta HDP, dokonce dokonce ani ne -1 procento HDP. Ne. Podle mantinelů, které s vědomím svého konce, zaplaťpánbůh, nastavila Fialova vláda, měl být deficit veřejných financí v roce 2027 – poslouchejte dobře – -0,9 procenta HDP a v roce 2028 dokonce -0,5 procenta HDP. Takže ano, dámy a pánové, 0,5 procenta HDP, tedy asi 45 miliard korun. V situaci, kdy za sebou zanecháváte 300miliardový deficit ztrátové zdravotní pojišťovny, to bude téma velice brzo, si o tom popovídáme, rozpočtové triky a mimorozpočtové půjčky, podfinancovaný státní aparát, podfinancované školství, podfinancované veřejné služby, nedostatečné investice Tak nakážete budoucí vládě, že může hospodařit s deficitem maximálně 45 miliard korun, tedy asi sedmkrát menším, než je ten váš. Pokus o vtip?
Past? Nekompetence? Já bych řekla, že všechno dohromady.
Špatný vtip, hodně okatá past a pořádná dávka stanjurovské nekompetence k tomu.
Ministr, který si nechal měsíce válet bez povšimnutí v kabinetu varování právníků, že kvůli kšeftům jeho vlády s bitcoinovou mafií hrozí miliardové škody, si teoreticky nemusel všimnout, že 300 je, promiňte mi ten lidový výraz, sakra více než 45. Nekompetence na druhou.
My jsme slíbili, že budeme udržovat veřejné finance zdravé, mezi nejlepšími v Evropské unii, že budeme po celou dobu blízko vyrovnané bilanci, což jsme v programovém prohlášení i explicitně vyčíslili, bezpečně pod hranicí tří procent HDP. A že díky masivním investicím do dlouhodobého ekonomického růstu, důslednému naplňování hospodářské strategie a úsporám provozu státu dosáhneme i postupného zlepšování. To jsme slíbili a s tím jsme i drtivě vyhráli volby.
Naopak lži, manipulace a rozpočtové podvody voliči jednoznačně odmítli. A my se toho budeme držet. Já jako právník jsem daleka toho, abych dopustila v tichosti přihlížet tomu, jak se bude realita státního rozpočtu vzdalovat fiskálním pravidlům. Budu usilovat o to, aby byl rozpočet co nejúspornější, aby se snižovaly výdaje na provoz, abychom utráceli skutečně jen tam, kde je to nutné a kde se nám to, a po nás i budoucím generacím, vrátí.
Ale to nestačí. Nestačí to, protože ti před námi se pokusili budoucnosti Česka svázat ruce. Zanechali po sobě takovou potřebu výdajů do veřejných investic, do vnitřní bezpečnosti, do zdravotnictví, bydlení, růstu i energetické infrastruktury, že kdybychom je nerealizovali, byli by první, kdo nás začne - a já říkám spravedlivě, oprávněně - kritizovat. A zároveň za sebou nechali taková fiskální pravidla, že kdybychom je měli splnit, nezainvestujeme do ničeho potřebného jedinou korunu. Jako zodpovědná vláda musíme tuto nerovnici aktivně řešit.
Přicházím proto s pozměňovacím návrhem, který představuje dílčí úpravu fiskálních pravidel a kromě zmíněného reaguje také na zhoršenou bezpečnostní situaci, kdy navrhujeme prodloužit možnost nezapočítat do výdajových rámců výdaje na obranu na dvě procenta HDP, což schválila již minulá vláda, o osm let.
Toto pravidlo tedy nesmyslně neskončí v roce 2028 ale bude prodlouženo na 10 let, tedy do roku 2036, schválí-li to tato ctěná Poslanecká sněmovna. Stejně jako za dva roky nikam nezmizí obranné výdaje nutné vynakládat z roku na rok navíc, neexistuje ani důvod vypínat tuto únikovou doložku.
Zároveň s vědomím plné zodpovědnosti za rozvoj naší země navrhuji, aby pro rozpočtový rok 2026 až 2036 šlo výdajové rámce zvýšit o částku výdajů na financování výstavby dálnic a silnic, drah, infrastruktury pro vodní dopravu, vodní infrastruktury a staveb pro energetickou bezpečnost, podle přílohy číslo 1 k zákonu o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění účinném ke dni 1. ledna 2026, včetně úhrad poskytovaných v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru osobám, které zajišťují a financují jejich výstavbu, modernizaci, opravy, údržbu nebo správu, pokud jsou tyto činnosti spojeny s dopravní a vodní infrastrukturou, která je nebo bude ve vlastnictví státu. Říká se tomu takzvané liniové stavby.
Tyto kroky jsou nezbytné pro udržení bezpečnosti naší země a pro udržení a posílení hospodářského růstu. Bez nich by zcela jistě nebylo možné sestavit reálný rozpočet naší země, který není v rozporu s vlastními zákony. Právě takovou situaci nám totiž přichystala minulá vláda.
Dámy a pánové, děkuji vám za podporu toho, abychom Česko dostali z pasti rozpočtových triků. Děkuji Vám za podporu naší bezpečnosti, našeho ekonomického růstu i transparentního hospodaření. Bez mého pozměňovacího návrhu bychom se s tím vším museli nadobro rozloučit. Děkuji vám za pozornost. Ke svým pozměňovacím návrhům se vyjádřím posléze ještě podrobněji a přihlásím se k nim samozřejmě v podrobné rozpravě. Děkuji vám.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
