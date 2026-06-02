Brusel narazil v Paříži. Hraba vidí jasné „kulturní obohacení“

Reakce na sociálních sítích vyvolala nová kritika postupu Evropské komise v oblasti boje proti dezinformacím. Senátor Zdeněk Hraba upozornil na rychlost, s jakou se z varování před vnějšími vlivy stala aktuální realita v ulicích Paříže.
Evropská komise zveřejnila na začátku května příspěvek, v němž upozorňovala na probíhající „bitvu o narativy“ a označila evropské země za opakovaný cíl. „Je čas jednat a vyprávět příběhy, které nás posilují. Žijme svůj vlastní příběh! Chraňme to, co je důležité – naši demokracii,“ znělo poselství z Bruselu.
Krátce poté, co fotbalový klub Paris Saint-Germain zvítězil ve finále Ligy mistrů proti Arsenalu na penalty a obhájil titul, došlo v ulicích francouzské metropole k bouřlivým oslavám doprovázeným výtržnostmi. Právě na tuto souvislost upozornil senátor Hraba ve svém příspěvku na síti X.
„Toto sdílela Evropská komise na začátku května. Jako varování. Do toho, aby se z toho stala realita, nestačil uběhnout ani měsíc – stačila víkendová výhra PSG v Lize mistrů. Nebo toto jsou snad ty ‚hodné dezinformace‘...?“ ptá se Hraba.
Skladba davu výtržníků v důsledku „kulturního obohacení“
O den dříve politik publikoval: „Když srovnám výtržnosti v Edenu a ‚oslavy‘ vítězství PSG v ulicích Paříže, tak ještě můžeme být rádi. A nejde si nevšimnout jistých statistických anomálií skladby davu výtržníků – v důsledku ‚kulturního obohacení‘.“
Poukázal tak na širší problémy spojené s migrací a integrací, které oficiální narativy často bagatelizují.
Senátorovy příspěvky vyvolaly živou diskusi na síti X. Zatímco někteří lidé ho chválí za otevřenost, jiní mají za to, že podobné komentáře oslabují důvěru v evropské instituce. Politik tak znovu otevřel debatu o hranicích mezi bojem proti dezinformacím a svobodou slova. Zatímco Brusel volá po aktivní obraně „našeho příběhu“, kritici poukazují na to, že skutečné události na ulicích evropských měst často hovoří jasněji než jakýkoli oficiální narativ.
