Brusel narazil v Paříži. Hraba vidí jasné „kulturní obohacení“

02.06.2026 15:52 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Senátor Zdeněk Hraba zkritizoval Evropskou komisi za její kampaň proti dezinformacím. V souvislosti s víkendovými výtržnostmi v ulicích Paříže poukázal na to, jak rychle se bruselská varování před vnějšími vlivy střetávají s realitou západoevropských měst. Unijní narativy podle politika bagatelizují hlubší problémy spojené s migrací a integrací.

Foto: X/LucAuffret
Popisek: Nepokoje v Paříži po finále Ligy mistrů hraném v Budapešti

Reakce na sociálních sítích vyvolala nová kritika postupu Evropské komise v oblasti boje proti dezinformacím. Senátor Zdeněk Hraba upozornil na rychlost, s jakou se z varování před vnějšími vlivy stala aktuální realita v ulicích Paříže.

Evropská komise zveřejnila na začátku května příspěvek, v němž upozorňovala na probíhající „bitvu o narativy“ a označila evropské země za opakovaný cíl. „Je čas jednat a vyprávět příběhy, které nás posilují. Žijme svůj vlastní příběh! Chraňme to, co je důležité – naši demokracii,“ znělo poselství z Bruselu.

 

 

Krátce poté, co fotbalový klub Paris Saint-Germain zvítězil ve finále Ligy mistrů proti Arsenalu na penalty a obhájil titul, došlo v ulicích francouzské metropole k bouřlivým oslavám doprovázeným výtržnostmi. Právě na tuto souvislost upozornil senátor Hraba ve svém příspěvku na síti X.

„Toto sdílela Evropská komise na začátku května. Jako varování. Do toho, aby se z toho stala realita, nestačil uběhnout ani měsíc – stačila víkendová výhra PSG v Lize mistrů. Nebo toto jsou snad ty ‚hodné dezinformace‘...?“ ptá se Hraba.

 

 

Skladba davu výtržníků v důsledku „kulturního obohacení“

O den dříve politik publikoval: „Když srovnám výtržnosti v Edenu a ‚oslavy‘ vítězství PSG v ulicích Paříže, tak ještě můžeme být rádi. A nejde si nevšimnout jistých statistických anomálií skladby davu výtržníků – v důsledku ‚kulturního obohacení‘.“

 

 

Poukázal tak na širší problémy spojené s migrací a integrací, které oficiální narativy často bagatelizují.

Senátorovy příspěvky vyvolaly živou diskusi na síti X. Zatímco někteří lidé ho chválí za otevřenost, jiní mají za to, že podobné komentáře oslabují důvěru v evropské instituce. Politik tak znovu otevřel debatu o hranicích mezi bojem proti dezinformacím a svobodou slova. Zatímco Brusel volá po aktivní obraně „našeho příběhu“, kritici poukazují na to, že skutečné události na ulicích evropských měst často hovoří jasněji než jakýkoli oficiální narativ.

Zdroje:

https://t.co/6XXveMTuua

https://t.co/9Yt4qitH43

https://x.com/EU_Commission/status/2052461738247754238?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/hraba_z/status/2061024728655995183?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/hraba_z/status/2061422285471338703?ref_src=twsrc%5Etfw

Článek obsahuje štítky

Evropská komise , integrace , migrace , dezinformace , Paříž , Eden , násilnosti , Hraba , Liga mistrů , kulturní obohacení , násilí v ulicích , Paris Saint-Germain

