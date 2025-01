Seďa (SOCDEM): Stanovisko SOCDEM k návrhu rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2025

Stanovisko SOCDEM k návrhu rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2025 a rozpočtový výhled do roku 2030

ZM schválilo na rok 2025 ztrátové hospodaření ve výši 264,9 mil Kč s tím, že kapitálové výdaje budou činit 461,4 mil. Kč. Problém není ani tak ve výši investic, jako v jejich zvolení. Výstavba nového zimního stadionu bude stát celkem 374,6 mil.Kč, z toho v roce 2025 85 mil.Kč, modernizace a dotace Aquaparku spolknou 58,7 mil.Kč, Městský fotbalový stadion s dotací na mladé fotbalisty 27 milionu korun atd. Pokud hodnotíme rozpočtový výhled 2025 až 2030, pak víceleté investice jsou ve výěi 1,57 miliardy korun. A je otázkou, kteréže to investice pro rozvoj města a opravy majetku města vlastně jsou.

Město plánuje schodkové hospodaření v tomto období ve výši 374,6 mil.Kč s tím, že hodlá prodat cenné papíry (250 mil.Kč) a majetek města ve výši 220 mil.Kč (prodej neprojednán v ZM), plánuje se nový úvěr ve výši 370 mil.Kč. Otázkou je, zda se vůbec schválí prodej majetku města v deklarované výši. Pokud ne, pak bude mít město obrovský problém s cash flow. Nicméně výhodou pro vedení města je možnost každoročně „upravovat“ rozpočtový výhled.

Z pohledu SOCDEM město neřeší dopravní přetížení města, stárnutí jeho obyvatel, finančně nedostupné bydlení či drahé energie. Problémem je i krátkodobá fixace energií pouze pro rok 2025 či prodloužení nájemní smlouvy budovy SD toliko do pololetí letošního roku. Desetiletí se hovoří o nové budově SD, která by konečně vyřešila problém se špatným stavem budovy divadla. Roky chátrá Stará radnice bez komerčního využití, tak jako je nevyužitá budova bývalé Komerční banky či roky slibovaná rekonstrukce bývalé věznice. Shrnuto a podtrženo – radniční koalice není dobrým hospodářem a prosazuje investice, které velmi málo podporují rozvoj města. Tak jako velmi málo podporuje své občany. Chtělo by se říci: Sliby, chyby, ale tak to přece běží drahně let.

Ing.Antonín Seďa

Předseda MO Sociální demokracie

Ing. Antonín Seďa SOCDEM



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky