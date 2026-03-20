Senátor Czernin: Šokující. Babiš a Macinka místo Pavla

Žijeme ve časech, kdy premiér prezidentovi vzkazuje zásadní informace přes média.
Za minulé vlády se scházeli nejvyšší ústavní činitelé pravidelně. Koordinace zásadních postojů republiky a naší zahraniční politiky musí umět ustoupit egu a třeba i rozdílným představám.
Za šokující pokládám i to, že u jednoho stolu s Donaldem Trumpem, Friedrichem Merzem a Emmanuelem Macronem budou místo bývalého předsedy vojenského výboru NATO sedět Andrej Babiš a Petr Macinka...
