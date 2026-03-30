Senátor Hraba: Diskuze jim nic neříká, jen výkřiky

31.03.2026 12:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k diskusi se stoupencem STAN.

Jistý pan Jaroslav Miko (z hnutí STAN) mi na facebookovém profilu neustále bez známek slušného vychování vypisuje své poznámky a šíří o mě různé lži.

Ale protože slova jako diskuze nebo demokracie neberu jen jako pouhé fráze, tak jsem jej vyzval k veřejné debatě, aby ukázal, že je schopen tyto své výpady obhájit i osobně.

On ve svém neslušném jednání pokračoval.

Přesto, když mě k rozhovoru ve svém kamionu pozval (nechápu, jak tento emočně nestabilní člověk může řídit kamion, ale to je spíš otázka na jiné státní orgány), napsal jsem mu, že moc rád pozvání přijmu. Pod podmínkou, že se dokáže zachovat jako chlap a do 6. dubna (toto datum nabízel) se veřejně omluví za své sprosté výpady (nikoliv za kritiku, ta je v pohodě). Ostatně jako řidič kamionu by měl umět zvládat své emoce - to je mimochodem i předpokladem pro bezpečnou jízdu.

To pana Mika asi zjevně naštvalo. Rozhovor tak asi nebude, protože pan Miko začal ihned kopat kolem sebe.

Mně to tedy nevadí, aspoň ušetřím čas, jen pan Miko ukázal, co jsou tito aktivisté vlastně zač. Diskuze jim nic neříká, jen výkřiky.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
