Senátor Hraba: Radikální „bojovníci proti nenávisti“ sami nenávist nejvíc šíří

Vražda, která je důkazem, že radikální „bojovníci proti nenávisti“ sami nejvíc nenávist vedoucí k tragédiím šíří.
Je příznačné, že byl Charlie Kirk - výrazná osobnost konzervativního hnutí v USA - zavražděn v prostorách univerzity. Ty mají být prostorem pro dialog. O ten se se svými názorovými oponenty Kirk snažil. Ovšem právě dialog je pro ty, kteří jiný názor považují za „morální selhání“, největším nepřítelem. A tak se uchylují k násilí.
Ať odpočívá v pokoji.
autor: PV