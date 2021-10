Senátor Linhart: Naše národní parky nemají zásady péče

reklama

Tak v obecné rozpravě vystoupili 2 senátoři, kolegyně Seitlová k tomu obsahu té zprávy. My jsme se samozřejmě domluvili na tom, že ob rok bude rozsáhlejší, respektive stručnější ta zpráva, ale ty data jsme říkali, že někde musí být kontinuálně každoročně. Tak to teď nevím, jak to je. Možná, že to CENIA někde má, ale asi by to potom chtělo v té řadě mít všechna ta data v té obsáhlejší podobě. To možná měla kolegyně Seitlová na mysli. A myslím si, že to není problém, protože ta data jsou. Takže jde jenom o to, že bychom to měli na jednom papíře, respektive při jednom. A podle mě v tom problém není. Kolega Horník se ptal na formální rozšiřování ploch chráněných.

Já už jsem tady o tom mluvil, že když jsme to projednávali tady v Senátu, že to je obecná snaha Evropské unie rozšiřovat území, chráněná území na území Evropské unie. Ta soustava Natura 2000 je toho součástí. Já tedy musím říct z vlastní zkušenosti, že to je ohromný formalismus. Někdy až tedy extrémní. I díky tomu, jak je to rigorózní v tom smyslu, že Chřástal už tam 5 let není a my ho pořád jakoby chráníme atd. Čili není to úplně věc, která by fungovala podle mě dobře.

Chtěl bych připomenout, že jsme v střední Evropě v zastavěném území. A proto ty konflikty, v uvozovkách, mezi ochranou přírody a tím, kde žijí lidé, se objevují samozřejmě velmi často. A mně na tom vadí ten formalismus. Velmi často, a setkáváme se s tím na obcích, u nás, v místě, kde máme Naturu, ptačí oblasti, dvě chráněné oblasti, národní park atd., čili bohužel s tím mám dost negativní zkušenosti. Pan ministr, respektive bych k tomu ještě mohl říct, pan ministr mluvil o těch nástrojích finančních. Z těch chráněných území většinou také v Natuře máme 4 národní parky. A tam například se alespoň Ministerstvo životní prostředí skrze Národní fond životní prostředí snaží podporovat obce v národních parcích tím programem podporu obcí v národních parcích, kde je alokováno ročně 100 milionů. Od letošního roku poprvé i 200. A myslím si, že je to i velmi užitečný nástroj tedy. A doufám, že bude rozšiřován případně na území chráněných krajinných oblastí, například ve hmotfondu, kde vlastně by mohlo být specificky zhodnoceno to, že ten projekt je například CHKO, nebo třeba v Natuře. Ty nástroje by tomu mohly být. Tolik asi k tomu, co říká kolega Horník.

Pan ministr tady řekl, že ho mrzí to usnesení. Já musím říct, že to usnesení zaprvé bylo z výboru 2. 6. A my jsme, jak jsem tady četl to usnesení, vloni i předloni, a hlavně to požadoval zákon, vyžadovali to, aby konečně byla vydána protierozní vyhláška. Ta měla ze zákona být někdy už v roce, tuším, 2017. A roky nebyla vydána. Čili to bylo jedno z těch konkrétních věcí a připomínek, které jsme věděli v tom červnu, že nejsou splněny. Ale těch věcí je více. Ona to byla taky prováděcí vyhláška k zákonu o odpadech. My víme, jak jsme se tady v prosinci dohadovali, že není připravená. A v tom červnu ještě nebyla vydaná, přestože ten zákon platil od ledna 2021. Také to bylo dohnáno možná v červenci.

Ale těch věcí je zase celá řada dalších. Já bych chtěl připomenout, že máme zákon o ochraně přírody a krajiny, který jsme tu slavnostně schvalovali někdy v roce 2017, kdy byla řada příslibů, které se nenaplnily. Nebo bychom je mohli, ty sliby, sledovat. Ale musím konstatovat, že v tom zákoně se předpokládá, že budou prováděcí předpisy. Například zásady péče národních parků. A národní parky naše nemají zásady péče. Anebo jim ty plány péče propadly v roce 2015. Možná byly prodlouženy zvláštním způsobem do roku 2019, ale my třeba dva roky nemáme plány péče, respektive dneska zásady péče. A těch věcí je celá řada.

Já bych tady nechtěl rozebírat naši korespondenci. Když už vidím, že některé věci se tedy nechtějí dostat do správy o životním prostředí, tak jsem se snažil je komunikovat osobně za náš výbor, dejme tomu s nějakou pečlivostí nebo podrobností, tak si o tom několik let dopisujeme s Ministerstvem životní prostředí. A ne úplně úspěšně. Ale to jsou už možná specifika účelová, zaměřená na velkoplošná chráněná území a 4 naše národní parky. Tolik asi k té obecné rozpravě. Nebyl tady předložen žádný jiný návrh než máme před sebou v tom tisku. Takže o tom budeme hlasovat. A já bych to tak asi nechal na předsedajícím.

