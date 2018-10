Senátor Lukáš: Tento záměr byl již koncipován v 30. letech Tomášem Baťou

Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, dobrý den. Předně chci poděkovat za pozvání k dnešnímu setkání a za toto vystoupení. A taky chci poděkovat za aktivní přístup, který byl věnován této petici, k dnešnímu dni máme signovaných prostřednictvím jak písemných, tak elektronických podpisů asi již 17 tisíc.

Co vedlo k motivům vůbec petici tohoto typu sestavit? Vedlo nás k tomu to, že část některých aktivistických spolků zpochybnila mnohé záměry strategické státu v oblasti Moravy a ve svých například dopisech, které směřovaly Evropské komisi, tak hovořili o tom, že ČR a česká veřejnost není ztotožněna s těmito záměry, v zásadě tyto strategické záměry státu nějakým způsobem tam zpochybnili.

Nám se zdálo, že to není dobře, protože z těch setkání s lidmi bylo jednoznačné, že je vůle v celé té trase Moravy vytvořit páteřní síť. Musím říct, že tento záměr byl již koncipován v 30. letech Tomášem Baťou, takže za 80 let jsme nedokázali postavit páteřní síť, která měla připojit tuto část Moravy a Slovenska do nějakého dopravního módu. A protože, jenom taková, řekl bych, hrstka lidí dokázala velice systematicky blokovat záměry státu a neustálými obstrukcemi namítali ve všech správních procesech, dokonce zde bylo vydáno stavební povolení již v roce 2008, od té doby v zásadě všechny ty procesy byly nastaveny tak, že byly postupně jeden druhým rušen, jak soudy, tak správními orgány. V dnešní chvíli v zásadě nemáme vydané pravomocné rozhodnutí na stavbu jako takovou, a tudíž jsme se rozhodli, že to, aby stát svůj záměr deklaroval a občanstvo jej podporovalo, tak právě proto jsme přistoupili k tomuto kroku.

Pro ty z vás, kteří úplně nevíte, o co se jedná, v které lokalitě to je, tak v zásadě jde o to, že u Kroměříže je tzv. velký moravský dopravní kříž, který se rozdvojuje směrem na východ, směrem na Slovensko, přes hraniční přechod Střelná-Lazy pod Makytou-Púchov, a dále na jih se rozděluje kolem Moravy, vlastně v celém Pomoraví jde potom přes Babice, Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Strážnice, Hodonín, až s napojením na dálnici D2 u Břeclavi. Tento moravský dopravní kříž je v zásadě v tuto chvíli strategickým záměrem státu, bohužel jsme za posledních 10 let byli strůjci různých obstrukčních chování, tudíž by tato petice měla pomoci jak ŘSD ČR, tak ministerstvu dopravy k tomu, aby prokázala, že vůle občanů je s tímto směrem.

Komplikovanost legislativy v ČR chci demonstrovat dvěma stavbami. Jedna byla povolena v roce 2002, byla to dálnice D11, která byla z Hradce Králové do Smržovic, ta byla sepsána na stavebním povolení, které obsahovalo 15 stran formátu A4. V letošním roce ministerstvo dopravy vydalo rozhodnutí o povolení obchvatu Mikulova, to je dálnice D52, již toto stavební povolení obsahuje 347 stran, což je prostě ten obrovský balvan, který českou legislativu zavalil, v zásadě umožňuje různým spolkům, organizacím, ale i vlastníkům pozemků blokovat strategické záměry státu, petice je v zásadě tady od toho, aby se legislativní prostředí uvolnilo natolik, aby investice státu, které prostě jsou pro všechny prospěšné, zajišťují nám rozvoj, zajišťují nám prosperitu, tak aby byly realizovány.

My navrhujeme, aby například došlo k novelizaci zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jedná se tu o problematiku ochrany zvláště chráněných živočichů. Taky navrhujeme, aby došlo k úpravě novely zákona č. 500/2000 Sb., což se jedná o správní řád, kde bychom chtěli navrhnout, aby problematika potvrzování či změn vydaných závazných stanovisek měla jiný režim, než momentálně správní řád tyto věci definuje.

Zkrátka, 17 tisíc občanů chce, aby zvítězil zdravý selský rozum a prostě zákony byly zde pro lidi, nikoliv jenom pro kverulanty, kteří nalézají v naší legislativě celou řadu možností, jak jednotlivé záměry a investice státu blokovat, nebo alespoň je zpomalovat.

Chci poděkovat za opravdu poctivost na všech těch výborech, kterých jsem se všech zúčastnil, jak veřejného slyšení, tak taky VHZD, VUZP i VVVK. Všude jsem nalezl porozumění. Byl jsem překvapen tím, to tady nepadlo, že ani na jednom sezení, které bylo veřejné, se neúčastnil ani jeden zástupce těch organizací, kteří de facto blokují jednotlivé stavby, mají námitky ve všech správních procesech, ale veřejných slyšení a veřejného projednávání ve výborech, tam, kde patří tyto názory uplatnit, tak tam nedorazili. Své názory nevyjádřili. Pane předsedo, já chci poděkovat za tento vstřícný přístup Senátu a chci poprosit senátory za 17 tisíc občanů, kteří se podepsali pod petici, aby návrh usnesení tisku č. 275 podpořili. Děkuji vám za pozornost.

