Senátor Valenta: D-O-L: Ano, nebo ne?

Záměr na vybudování vodního kanálu, který propojí Dunaj, Odru a Labe, již mnoho let hýbe veřejným míněním. Na jedné straně stojí ti, kteří se obávají dopadů na přírodu, na straně druhé pak ti, kteří v investici za 500 miliard Kč vidí ekonomické přínosy, nová pracovní místa i podnikatelské příležitosti, a také rozvoj mezinárodního cestovního ruchu. Na něm by mohl těžit i náš region. Vláda bude dokonce v nejbližší době projednávat závěry studie proveditelnosti, podle kterých je vybudování tohoto kanálu nejen technicky možné, ale také ekonomicky efektivní. Podle mého soudu by se proto měl projekt pečlivě rozpracovat a především by se měly vyhodnotit všechny aspekty a přínosy, které vybudování kanálu může mít. Nakonec tato myšlenka není vůbec nová, již před válkou ji měl rozpracovánu geniální zlínský podnikatel Baťa. Jak to vidíte vy? Myslíte si, že je dobře, aby se stát pustil do výstavby kanálu Dunaj – Odra – Labe, který by umožňoval spojit Severní a Baltské moře s mořem Černým? Nebo by bylo lepší tento záměr opustit?

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Psali jsme: Senátor Valenta: Cyklisté neprošli! Zatím... Senátor Valenta: Teta Gréta káže vodu a pije víno Senátor Valenta: Vláda Babiše zavedla do podnikatelského prostředí mafiánské praktiky výpalného Senátor Valenta: Proč si nevzít inspiraci u východních sousedů?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV