Senátor Valenta: Tajíme zdravější potraviny?

Tak tohle je opravdu postavené na hlavu. Někteří výrobci reagují na trend zdravého životního stylu a postupně například snižují obsahy soli, cukru a tuků ve svých výrobcích. Naopak přidávají více vitamínů, vlákniny a bílkovin. Jenže na základě evropské legislativy o tom musí mlčet, pokud změna nedosahuje alespoň 30 procent, v případě soli pak 25 procent.

Co je to za nesmysl? Proč by výrobce potravin nemohl o svých výrobcích komunikovat to, co sám uzná za vhodné? Proč by mu do toho měl mluvit nějaký hlavoun, který sedí u stolu v Bruselu a o práci těchto živnostníků nemá ani nejmenší ponětí? Copak zákazníci tyto informace nesmí získat? Proč? Vždyť se přece i podle nich mohou rozhodovat, co si koupí.

To je skutečný Absurdistán.

Ivo Valenta BPP



