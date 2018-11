Senátor Valenta: Zrušení karenční doby považuji za populistický krok

Nemohu souhlasit s rozhodnutím poslanců na zrušení karenční doby. Jsem jednoznačně přesvědčen o tom, že tento institut jasně prokázal, že nemocenská v minulosti byla zneužívána, neboť po jeho zavedení došlo k poklesu počtu krátkodobých pracovních neschopností. Zrušení karenční doby považuji za populistický krok, který zatíží opět pouze zaměstnavatele, kteří i tak mají povinnost hradit nemocenskou po určitou dobu ze svého. A mají tak fakticky násobnou škodu, kdy práci nemocného nikdo nenahradí (nebo ji musí odvést jiný zaměstnanec za příplatky) a kdy zároveň musí proplácet nemocnému tuto dávku od čtvrtého do čtrnáctého dne nemoci. Je spravedlivé, aby náklady nemocnosti nesli rovnoměrně všichni. Zaměstnavatelé, stát i zaměstnanci. Pokud chce stát ulevit zaměstnancům, měl by tak činit čistě na vlastní náklady a krátkodobé nemocenské do prvních tří dnů platit sám. S ohledem na jejich množství však k tomuto kroku nikdy nepřistoupí a raději zatíží znovu podnikatele. Věřím, že v Senátu se najde většina pro to, abychom se zrušení karenční doby pokusili ještě zvrátit, byť přehlasovat v tomto levicovou většinu ve Sněmovně bude velmi těžké.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hamáček se dnes chlubil voličům. A hned přišla facka od Kalouska: Můžete to prožrat hned, ale na děti nic nezbude! Proti zrušení karence se důrazně stavějí zaměstnavatelé, stěžují si na náklady Majerová Zahradníková (ODS): Systém vyplácení nemocenské funguje HK ČR: V době akutního nedostatku lidí si ekonomika nemůže dovolit vyšší krátkodobou nemocnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV