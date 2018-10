Senátorka Seitlová: Jsou snad ekologové nebo vlastníci odpovědní za to, jak vypadají silnice II. a III. třídy?

Dobrý den! Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Debata se otevřela jako vždycky u tohoto tématu. Dálnice – určitě je to téma velice žhavé, velice náročné a dokládá to, že tento problém nás opravdu tíží.

Za sebe bych jenom chtěla říct zjednodušeně, že se mi zdá, že taháme kočku za ocas, že vůbec neřešíme podstatu problému. A když se podíváme na celý princip, ano, schvalování a projednávání přípravy dálnic trvá opravdu velmi dlouho, a nejenom dálnic. Ale když se podíváte do zákonů, které jsme schvalovali, tak zjistíte, že jsou tam termíny. Jsou tam termíny pro státní správu a dneska jsou tam už i termíny pro soudy. A podívejme se, jestli tyto termíny jsou vymahatelné. Se skupinou senátorů, kterých je zde více, jsem si nechala předložit analýzu těch staveb, které jsou prioritní a bylo pro ně použito zkrácené řízení EIA, protože už dvacet let nebyly vybudovány. Klišé a společenský mýtus, který se šíří, říká, že za všechno mohou ekologové a vlastníci. Ale když se podíváte do této analýzy, zjistíte, že tomu tak není a že zčásti trvá velmi dlouho příprava, velmi dlouho trvá příprava těchto staveb, enormně dlouho, protože už dnes nám chybějí – a to vám mohou dosvědčit řady těch, kteří vedou projekční kanceláře – odborníci na projektování dálnic.

A za druhé, nejenom příprava, ale následně všechna řízení, včetně politických rozhodnutí o tom, že se dálnice budou stavět. Ono je hezké říct, mohou za to vlastníci, kteří chtěli pár korun, nebo mohou za to ekologové, kteří se domáhali toho, aby byl naplněn zákon a možná někdy situaci třeba opravdu zneužili. Ale tak to gró není. Podívejte se, jak dlouho trvá řízení na orgánu státní správy. Rok, dva roky, tři roky. Má to trvat 14 dnů, má to trvat 60 dnů. A to se neděje. Jak dlouho se vedou soudní spory. My v této společnosti opravdu neumíme řešit kverulanty, když už tedy jsou kverulanty, a místo toho děláme nové a nové zákony, kdy znovu vytváříme prostředí spíš pro to, aby tihle – řekněme – kverulanti se v tom dokázali lehce orientovat a nacházeli právě ty cesty, jak prodlužovat a právní předpisy obcházet.

Proto si myslím, že je potřeba se na to podívat trošku jinak, a prosila bych o to, abychom od zmíněných klišé odstoupili. Já tedy říkám příprava, státní správa, soudní řízení. Tam všude jsou rezervy pro to, abychom zkrátili správní řízení a řízení, která nám urychlí přípravu dálnic.

Ale já jsem si uvědomila ještě jednu věc. Ano, dálnice nám pokračují pomalu. Je to pravda a potřebujeme, aby dálnice a vůbec silniční síť fungovala. Silniční síť. Jsou snad ekologové odpovědní za to, nebo snad vlastníci, jak vypadají silnice II. a III. třídy? Je tam problém? Není. A podívejte se, jak dneska vypadají. Je to tedy proto, že za to všechno, jakou máme dálniční a silniční síť, mohou ekologové a vlastníci, jak se to teď obecně traduje? To asi ne.

Mám kousíček ode mne jednu dálnici, byla vybudována někdy v roce 2001, 2002. No, a teď ji celou museli vybagrovat, dva nebo tři kilometry, pořád čekám, že mi ŘSD řekne, kolik to vlastně stálo, nikoho to nezajímá. Ale 15 let stará dálnice se musela celá vybagrovat a teď se postavila znovu. Jaké jsou kontroly, jak probíhá vůbec výstavba našich dálnic? Podívejte, jak se teď spravuje D1. Neustále jsou problémy v tom, že předají úsek a tento úsek je znovu zvlněný a je nedostatečný. Ale za všechno, podle toho, jak se tady někteří domnívají, mohou ekologové a vlastníci. Myslím si, že je potřeba to vzít celé a skutečně se na to řádně podívat, ze všech resortů a ze všech směrů, které tam jsou.

A teď poslední věc. Pan senátor Čunek tak hezky hovořil o tom, že musíme dát vlastníkům stejné peníze. Musíme jim zaplatit za jejich majetek, to je pravda, a já s ním v tomto opravdu souhlasím. Jenže pozor! Proč vlastníci jdou k soudnímu sporu, když dostanou třeba i osminásobek? Proto, že zákon, podle kterého se vychází, je chybný. My všichni to víme. Víme, že zákon dokonce umožňuje dvě cesty ocenění a že samozřejmě ten, kdo peníze nějakým způsobem dále předává, ten kdo na nich jakoby sedí, že to jsou peníze, které chrání, tak si vybere způsob, který vede k tomu, že je nižší ohodnocení. Ale nad tím zatím nikdo nezačal ani pracovat. Neviděla jsem, že by vláda nebo někdo řekl, musíme změnit zákon o oceňování, aby nedocházelo k takovýmto rozporům.

Pojďme se zamyslet nad tím, co udělat pro to, aby ocenění, tedy finanční cesty, které by měly vést k tomu, aby lidé se dostali k řádným penězům, které jim náleží za to, že pozemek dají státu, a aby se nemuseli soudit a aby to bylo všechno správně oceněné.

To jsem chtěla říct, považuji to za nutné. To je situace, kterou máme v naší dálniční a silniční dopravě. Děkuji.

