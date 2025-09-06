Skopeček (ODS): Program ANO je marketingový pamflet a fantasmagorie

Pročítám si program ANO. Levnější energie, 75 tisíc pro učitele, 50 tisíc pro hasiče, vyšší platy ve zdravotnictví, státní byty, dotace na kdeco, více státních zaměstnanců. Kromě věty, že všechno utáhne hospodářský růst, nikde ani slovo o tom, kdo to všechno zaplatí. Realita je, přátelé, jednoduchá. Zaplatí to daňový poplatník.
Program hnutí ANO je marketingový pamflet a fantasmagorie. Růst je důležitý, ale pokud stát neustále bobtná a stát rozhazuje peníze z vrtulníku, žádný růst vám tohle neufinancuje. Vše se financuje dluhem a ten jednou musí někdo splatit. A ten někdo jsou naše děti!
Fakt nepotřebujeme větší a dražší stát. Stát má být malý, efektivní, spravedlivý. Namísto stovek slibů a výjimek potřebujeme jednoduché daně, nižší byrokracii a disciplínu v rozpočtu. Program ANO Vám tohle nenabídne. Nabízí pouze pohádku, kterou nakonec zaplatí obyčejní lidé ze svých daní…
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
