Skopeček (ODS): Program ANO je marketingový pamflet a fantasmagorie

07.09.2025 10:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k programu ANO.

Skopeček (ODS): Program ANO je marketingový pamflet a fantasmagorie
Foto: Screen: CNN Prima News
Popisek: Jan Skopeček z ODS v pořadu Partie.

Pročítám si program ANO. Levnější energie, 75 tisíc pro učitele, 50 tisíc pro hasiče, vyšší platy ve zdravotnictví, státní byty, dotace na kdeco, více státních zaměstnanců. Kromě věty, že všechno utáhne hospodářský růst, nikde ani slovo o tom, kdo to všechno zaplatí. Realita je, přátelé, jednoduchá. Zaplatí to daňový poplatník.

Program hnutí ANO je marketingový pamflet a fantasmagorie. Růst je důležitý, ale pokud stát neustále bobtná a stát rozhazuje peníze z vrtulníku, žádný růst vám tohle neufinancuje. Vše se financuje dluhem a ten jednou musí někdo splatit. A ten někdo jsou naše děti!

Fakt nepotřebujeme větší a dražší stát. Stát má být malý, efektivní, spravedlivý. Namísto stovek slibů a výjimek potřebujeme jednoduché daně, nižší byrokracii a disciplínu v rozpočtu. Program ANO Vám tohle nenabídne. Nabízí pouze pohádku, kterou nakonec zaplatí obyčejní lidé ze svých daní…

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.

  • ODS
  • místopředseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Křik ve studiu: „Hulváte!“ zpražila Schillerová Skopečka. „Bezmozci,“ přidal Ševčík
„Vše jste vsadili na Ukrajince“, „chovejte se slušně.“ Křik ve studiu
Holec: Fiala zajistil vítězství opozice
ANO, SPD a komunisté ve vládě? To si země nezaslouží, přemlouval Skopeček

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ODS , Skopeček

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je program hnutí ANO fantasmagorie?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Petr Sadovský byl položen dotaz

Jak je možné, že za předražené zakázky nenese nikdo z odpovědných politiků odpovědnost?

Nejen politickou, ale i třeba trestně právní? Vždyť to je přeci plýtvání našimi penězi a kdo ví, jestli za tím vším není i korupce? Nebo proč by jinak někdo kupoval něco, co je předražené? Teda pokud mu to jednoduše není jedno, protože to nejde z jeho kapsy, čemuž bych se taky úplně nedivil, ale pro...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Orální sex pro nejisté ženyOrální sex pro nejisté ženy Výhody konzumace jablečného octa pro mužeVýhody konzumace jablečného octa pro muže

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Skopeček (ODS): Program ANO je marketingový pamflet a fantasmagorie

10:17 Skopeček (ODS): Program ANO je marketingový pamflet a fantasmagorie

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k programu ANO.