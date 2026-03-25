Skopeček (ODS): Vláda spí a nic nedělá, spí jak Šípková Růženka

Děkuju za slovo, pane předsedající. Já na úvod řeknu, tato novela zákona je příklad toho, že i opozice je schopna někdy podpořit tisky nebo novely, návrhy zákonů, které přicházejí z vládní koalice. Alespoň za většinu poslaneckého klubu ODS mohu říci, že tuto novelu zákona podpoříme
Já řeknu proč. Já prostě považuju malé a střední podnikatele, zejména živnostníky, za páteř nejen ekonomiky, ale celé společnosti jako takové. Jakkoliv si vážím jakékoliv lidské práce, vážím si i lidí, kteří pracují jako zaměstnanci, myslím si, že všichni my, kteří nepodnikáme, máme mít schopnost ocenit odvahu a schopnost riskovat na straně lidí, kteří si jdou pro živnostenské oprávnění a pustí se do podnikání. Protože tito lidé opustí relativní jistotu zaměstnání, každoměsíčního stálého příjmu a ochrany zákoníku práce a vrhnou se na podnikání, které přináší riziko. Riziko toho, jestli najdou tu pověstnou mezeru na trhu. Riziko, jestli v tom či onom měsíci budou tržby vyšší nebo nižší. To je úplně jiná životní a ekonomická situace, které jakýkoliv živnostník čelí, než jaké čelí zaměstnanec, který přece jen má tu jistotu relativně vyšší a je pod ochranou zákoníku práce a může čerpat dovolené a může čerpat další benefity, které jsou se zaměstnáním spojené a na které si živnostník v žádném případě nesáhne.
Proto jsem přesvědčen, že nejde zrcadlově srovnávat odvodovou zátěž na jedné straně zaměstnanců a na druhé straně živnostníků už zkrátka proto, že ten zákoník práce chrání pouze ty zaměstnance, nikoliv ty živnostníky. Protože ty benefity přichází zaměstnavatelům, nikoliv živnostníkům, kteří si opravdu na jakýkoliv benefit, který si chtějí pořídit, musí vydělat tím, že uspějí na trhu. Že uspokojí v konkurenci s ostatními podnikateli nějaké potřeby spotřebitelů a zákazníků.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
Chci tento návrh zákona podpořit i proto, protože si myslím a já chci coby zastánce kapitalismu budovat v České republice a použiju termín Margaret Thatcherové lidový kapitalismus, to znamená kapitalismus, který nebude postaven pouze na velkých investorech, velkých korporacích, ale který bude právě postaven a jeho základ bude na straně těch středních, malých živnostníků, kteří každý den bojují o své místo na slunci.
Já podpořím navrhovanou novelu zákona o pojistném na sociální pojištění i proto, že to je podle mého názoru racionálně napsané a je to racionální kompromis. Jakkoliv pro mě z úsměvného vystoupení Tomia Okamury jsme mohli nebo jste mohli mít dojem, že tato vláda ruší veškerý konsolidační balíček nebo ruší to zvýšení odvodů, které schválila Fialova vláda v těch jednotlivých krocích úplně a vrací v uvozovkách těm živnostníkům veškeré ty zvýšené odvody, tak to samozřejmě není pravda.
Předkladatelé podle mého názoru racionálně akceptovali to, že neruší ty jednotlivé kroky v těch jednotlivých letech, kdy se to z 25 o pět procent každým rokem zvýšilo až na 40 procent a nevrací se díky nebo kvůli tomuto zákonu ten vyměřovací základ zpátky na 25 procent, tedy na chvíli, kdy jsme to, na úrovni, kdy jsme to v rámci konsolidačního balíčku začali řešit, protože, a tam souhlasím s bývalým panem ministrem práce a sociálních věcí, ta odvodová povinnost ve srovnání zaměstnanců a živnostníků byla skutečně vysoká a pokud jsme chtěli nějakým způsobem konsolidovat veřejné finance a bylo zřejmé, že to bude jakýsi kompromis na straně výdajů, co se týče úspor a na straně příjmů, co se týče zvýšené daňové zátěže, tak bylo zřejmé, že v kontextu toho velkého rozdílu v odvodové povinnosti živnostníků a zaměstnanců budeme muset i v rámci tehdejší koalice najít nějaký kompromis.
Ten kompromis vznikl. Vznikl v podobě toho, že z těch 25 procent minimálního vyměřovacího základu vůči průměrné mzdě se každoročně ten vyměřovací základ zvyšoval o pět procent. A já jsem přesvědčen, že bychom měli i v kontextu toho, co jsem říkal, podpory živnostníků, zastavit to zvyšování právě na té hranici 35 procent. Čili i pro ty, kteří hlasovali pro konsolidační balíček Petra Fialy, kteří byli u přípravy toho zvyšování minimálního vyměřovacího základu, je podle mého názoru možné hlasovat pro tento návrh, protože jak znovu opakuji a chci to zdůraznit, není to návrat k 25 procentům vyměřovacího základu, na kterých to bylo před tím hlasováním o konsolidačním balíčku. Je to pouze zastavení toho růstu na úrovni 35 procent. Tedy i ten rozdíl, o kterém tady hovořil pan kolega Jurečka, tento návrh neruší a tento návrh akceptuje. A myslím si, že se díky tomu za to mohou postavit i poslanci ODS, kteří samozřejmě pro ten konsolidační balíček hlasovali.
Proč si myslím, že je racionální tento návrh podpořit, je i ekonomická situace, kterou v současné chvíli máme. Jakkoliv současná vláda spí a nic nedělá, spí jak Šípková Růženka v souvislosti s energetickou krizí a s každodenně rostoucími cenami benzínu a nafty na našich čerpacích stanicích, tak to jsou samozřejmě náklady, které se velmi citlivě projeví v nákladech jakéhokoliv živnostníka, který samozřejmě pro svoje podnikání využívá osobní automobil, dodávku nebo jakýkoliv dopravní prostředek. I od něj si ta vláda vezme peníze navíc, protože samozřejmě i ten živnostník, stejně jako jakákoliv domácnost, bude platit z té zvýšené ceny benzínu a nafty vyšší odvody prostřednictvím daně z přidané hodnoty, protože zkrátka na těch čerpacích stanicích je vyšší cena, než byla před útokem, nebo před tou operací Spojených států v Íránu.
A protože vláda spí a nechce dělat nic s těmi vysokými cenami paliv, jakkoliv vládu Petra Fialy hejtovala za to, že nic s vysokými cenami pohonných hmot neděláme, jakkoliv vláda Petra Fialy snížila spotřební daně na pohonné hmoty, tak vy, jakkoliv jste to doporučovali, jakkoliv jste nás hejtovali za to, že to neděláme dostatečně rychle, tak vy to neděláte vůbec, spíte a absolutně nějakým způsobem nereagujete na to, co se děje s cenami energií. A tento zákon, nebo tato novela je příležitostí, jak na jedné straně ulevit živnostníkům, kteří samozřejmě i z důvodu vysokých cen energií nyní platí vyšší náklady.
Ale bude tu také další opatření, které slibuje vláda Andreje Babiše. Bude tu EET, které bezesporu nějakým způsobem dál zatíží živnostníky a podnikatele. A v kontextu toho, že pravděpodobně vládní většina EET podpoří, ani v tomto případě Motoristé neuhlídají vládu Andreje Babiše v tom pravicovém slova smyslu, a protože tu budeme mít EET, které jistě nějaké náklady a zátěž živnostníkům přinese, tak i z tohohle důvodu si myslím, že je racionální, zastavit ten nárůst minimálního vyměřovacího základu.
Myslím si, že pro ODS je to přirozené hlasování, pro nás živnostníci vždycky byli skupinou, kterou jsme hájili v Poslanecké sněmovně nejvíce. Vzpomeňme na všechna ta opatření, která díky ODS živnostníci mít mohou. My jsme pro začínající OSVČ zavedli sníženou sazbu minimálního sociálního pojištění. Zvýšili jsme výdajové paušály na 2 miliony korun. Zvýšili jsme obrat pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony korun, čímž jsme výrazně snížili velké skupině živnostníků a podnikatelů administrativní náklady. Zrušili jsme silniční daň pro vozidla do 12 tun. Další naše pozitivní opatření směrem k podnikatelům a živnostníkům. Zvýšili jsme roční částku, do které se nepodává daňové přiznání pro živnostníky do 50 000 korun příjmů na rok. Snížili jsme pokuty pro malé živnostníky za špatně nebo pozdě vyplněné a odevzdané kontrolní hlášení na polovinu. Čili nenajdete v Poslanecké sněmovně žádnou politickou stranu, která by hájila zájmy podnikatelů a živnostníků více, než jak je hájila vláda, respektive Občanská demokratická strana, a to jak ve chvíli, kdy jsme ve vládě, tak ve chvíli, kdy jsme v opozici.
Jediná debata, kterou uznávám i já, kterou je potřeba vést, je ten argument, protože ta debata samozřejmě není černobílá, jestli ti živnostníci, kteří si platí minimální zálohy, minimální pojistné, tak jestli následně ve chvíli, kdy odejdou do důchodu a kdy je jim přiznán na základě plateb minimálních záloh i velmi nízký důchod, jestli nebudou obcházet ten systém a nebudou čerpat ze sociálního systému, což by vůči těm zaměstnancům skutečně bylo nespravedlivé, kdyby na jedné straně platili minimální odvody a pak si v uvozovkách ten nízký důchod nahrazovali daněmi jiných lidí, kteří je platí a které sociální systém přerozděluje. Tak tuto otázku jsme velmi řešili, nicméně po diskusi s kolegy, s kterými jsme se dívali na nějaká data, tak podle našich odhadů, pokud se bavíme o živnostnících, kteří podnikají a mají to jako hlavní svoji činnost, tak ten podíl lidí, kteří platí minimální odvody, je pětiprocentní.
Nicméně je o tom debata, možná by bylo dobré, pokud by ministr práce a sociálních věcí dokázal explicitně ta data zveřejnit. Ale i proto, aby byla vidět nějaká naše odpovědnost i vůči tomu, aby tady nebyl zneužíván sociální systém a peníze daňových poplatníků, kteří je hradí do sociálního systému, tak si dovoluju navrhnout, pane zpravodaji, doprovodné usnesení, které vám přečtu. Není to doprovodné usnesení, které by bylo nějakým způsobem podle mého názoru komplikované nebo konfliktní. Dokonce si myslím, že je to usnesení, které věřím, že mohou podpořit i zástupci vládní koalice, kteří snad ocení i to, že my pro tento návrh budeme jako ODS většinově hlasovat. Ten návrh usnesení zní:
Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložila legislativní návrh řešení takové situace, kdy OSVČ pobírající nízký starobní důchod z důvodu plateb záloh na sociální pojištění v minimální zákonné výši v průběhu své podnikatelské činnosti, následně čerpají po přiznání starobního důchodu i další sociální dávky, pokud se ukáže, že takový jev ve významné míře existuje, a to nejpozději do 31. 12. 2026.
To je naše doprovodné usnesení, kterým reagujeme na tu kritiku některých, že toto opatření, nebo ty nízké odvody mohou vést k jakémusi zneužívání sociálního systému ze strany těch živnostníků hradících v průběhu své podnikatelské činnosti minimální zálohy a tedy pobírající minimální důchod. My jsme přesvědčeni, že se to neděje v masové míře, nebo alespoň ta data, která máme k dispozici, nám ukazují, že se to neděje v nějaké významné míře, kterou by bylo potřeba nějakým způsobem řešit, ale kdyby se náhodou ukázalo, že ano, proto dáváme to usnesení.
Jinak děkuju za pozornost a věřím, že toto opatření získá v Poslanecké sněmovně nadpoloviční většinu, protože je opravdu potřeba ocenit každého člověka v České republice, který vystoupí ze své komfortní zóny a na rozdíl od většiny obyvatel je schopen na sebe převzít riziko, je schopen podnikat a je schopen rozvíjet Českou republiku. Takových lidí bychom si měli vážit a takovým lidem bychom měli pomáhat.
