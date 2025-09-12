Sláma (Trikolora): Šichtařová a Urban, excelentní pražská dvojice

Když jsem nedávno zahajoval pražskou kampaň, vyzdvihl jsem Markétu Šichtařovou a Milana Urbana jako silnou dvojici kandidátky SPD v Praze. Markéta Šichtařová má stejné ekonomické postoje jako Trikolora, proto její nominaci v Praze jsem velmi přivítal.
Naše ekonomické prostředí je silně zaneřáděno regulací, byrokracií, buzerací, lidská aktivita, schopnosti a činorodost jsou potlačovány. Poslance typu Markéty Šichtařové tato země potřebuje, je to racionální volba čitelného, názorově uchopitelného kandidáta.
Pražskou dvojkou je Milan Urban, excelentní architekt, urbanista, odborník. Teď jsem ho mohl slyšet na významné konferenci Hospodářské komory České republiky, nemohu mu vyčíst ani slovíčko, v jeho vystoupení bych ani slovo nemohl škrtnout.
Jsem velmi rád, že máme erudované lidi v první dvojce. U Milana Urbana musím zdůraznit i osobní zkušenost. Již tři roky s ním spolupracují, je to člověk férový a rovný. Budu naprosto upřímný, ne o každém bych to takto suverénně říci mohl.
V Praze nemusíte přemýšlet, koho kroužkovat, stačí zakroužkovat první dvojku, jelikož se jedná nejkvalitnější kandidáty z celé Prahy.
Josef Sláma
