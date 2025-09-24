Smoljak (STAN): Představa, že se tyto instituce politicky zruší, je otřesná

24.09.2025 19:05 | Monitoring

Projev na 15. schůzi Senátu 24. září 2025 k Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2024

Smoljak (STAN): Představa, že se tyto instituce politicky zruší, je otřesná
Foto: STAN
Popisek: David Smoljak

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Z mého pohledu má způsobenou škodu hradit ten, kdo ji způsobil. Ale nechci tady to projednávání výroční zprávy o hospodaření zatěžovat nějakým detailním právním sporem. Pro to bude mnoho jiných příležitostí.

Já bych se chtěl vrátit k principu fungování média veřejné služby a jeho hospodaření, kdy tady padla zmínka o potřebě změny legislativy. Já jsem zaznamenal asi takový nejvýraznější návrh na změnu hospodaření České televize v programu hnutí, které má v současné době v průzkumech největší počet procent podpory. Tam jsem se dočetl tento návrh na změnu mediální legislativy. Cituji přímo z programu hnutí ANO: Českou televizi a Český rozhlas budeme financovat ze státního rozpočtu, čímž odstraníme zátěž pro občany a zároveň zachováme nezávislost veřejnoprávních médií.

David Smoljak

  • STAN
  • senátor
No, zátěž pro občany se tím neodstraní, protože místo toho, aby ji platili napřímo, tak se to bude platit ze státního rozpočtu, čili se to bude platit z toho, co naši občané odvádějí do státního rozpočtu.

Zásadní rozdíl bude v tom, že teď už to budou muset platit i ti, kteří nemají přístup k této službě, a vypadnou z toho výjimky pro ty sociálně potřebné, které ta současná úprava obsahuje. Tady se říká, budou to platit všichni a budou to platit přes státní rozpočet.

Zachováme nezávislost veřejnoprávních médií... Ta se oslabí, samozřejmě, protože vládní moc bude moci při každé konsolidaci říct: Snižujeme o tolik a tolik procent, protože potřebujeme snižovat státní dluh. Takhle to přesně probíhá na Slovensku. Tam po nástupu nové moci se okamžitě snížil odvod ze státního rozpočtu, a to médium přišlo téměř o třetinu svých nákladů. Čili naopak ta nezávislost se dramaticky oslabí tím. To je naprosto zjevné.

Dále se tady píše: Zajistíme kontrolu hospodaření ČT a ČRo prostřednictvím NKÚ a ministerstva financí. O NKÚ jsme mluvili, na tom je všeobecná shoda, ale ministerstvo financí? To znamená, exekutiva začne kontrolovat hospodaření médií veřejné služby. Další jednoznačný úder do nezávislosti těchto médií a jeho naprosto zjevné oslabení. O tom prostě nemůže být pochyb.

A třetí bod, který se tady píše: Navrhneme sloučení České televize a Českého rozhlasu do jedné instituce. My jsme nedávno oslavili 100 let trvání Českého rozhlasu a 70 let České televize. Představa, že se teď po volbách obě tyto instituce, které nás provázely naší novodobou historií, všude máme v živé paměti tanky před Českým rozhlasem, jeho roli během pražského povstání... To jsou prostě milníky naší historie. Představa, že se tyto instituce politicky zruší, je naprosto otřesná.

Děkuji.

