Smoljak (STAN): Představa, že se tyto instituce politicky zruší, je otřesná

Děkuji za slovo, pane předsedající.
Z mého pohledu má způsobenou škodu hradit ten, kdo ji způsobil. Ale nechci tady to projednávání výroční zprávy o hospodaření zatěžovat nějakým detailním právním sporem. Pro to bude mnoho jiných příležitostí.
Já bych se chtěl vrátit k principu fungování média veřejné služby a jeho hospodaření, kdy tady padla zmínka o potřebě změny legislativy. Já jsem zaznamenal asi takový nejvýraznější návrh na změnu hospodaření České televize v programu hnutí, které má v současné době v průzkumech největší počet procent podpory. Tam jsem se dočetl tento návrh na změnu mediální legislativy. Cituji přímo z programu hnutí ANO: Českou televizi a Český rozhlas budeme financovat ze státního rozpočtu, čímž odstraníme zátěž pro občany a zároveň zachováme nezávislost veřejnoprávních médií.
No, zátěž pro občany se tím neodstraní, protože místo toho, aby ji platili napřímo, tak se to bude platit ze státního rozpočtu, čili se to bude platit z toho, co naši občané odvádějí do státního rozpočtu.
Zásadní rozdíl bude v tom, že teď už to budou muset platit i ti, kteří nemají přístup k této službě, a vypadnou z toho výjimky pro ty sociálně potřebné, které ta současná úprava obsahuje. Tady se říká, budou to platit všichni a budou to platit přes státní rozpočet.
Zachováme nezávislost veřejnoprávních médií... Ta se oslabí, samozřejmě, protože vládní moc bude moci při každé konsolidaci říct: Snižujeme o tolik a tolik procent, protože potřebujeme snižovat státní dluh. Takhle to přesně probíhá na Slovensku. Tam po nástupu nové moci se okamžitě snížil odvod ze státního rozpočtu, a to médium přišlo téměř o třetinu svých nákladů. Čili naopak ta nezávislost se dramaticky oslabí tím. To je naprosto zjevné.
Dále se tady píše: Zajistíme kontrolu hospodaření ČT a ČRo prostřednictvím NKÚ a ministerstva financí. O NKÚ jsme mluvili, na tom je všeobecná shoda, ale ministerstvo financí? To znamená, exekutiva začne kontrolovat hospodaření médií veřejné služby. Další jednoznačný úder do nezávislosti těchto médií a jeho naprosto zjevné oslabení. O tom prostě nemůže být pochyb.
A třetí bod, který se tady píše: Navrhneme sloučení České televize a Českého rozhlasu do jedné instituce. My jsme nedávno oslavili 100 let trvání Českého rozhlasu a 70 let České televize. Představa, že se teď po volbách obě tyto instituce, které nás provázely naší novodobou historií, všude máme v živé paměti tanky před Českým rozhlasem, jeho roli během pražského povstání... To jsou prostě milníky naší historie. Představa, že se tyto instituce politicky zruší, je naprosto otřesná.
Děkuji.
