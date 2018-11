Soukromníci nepodpořili výstavbu nové nemocnice ve Zlíně. Bez jasné ekonomiky je to nemožné!

Výstavba nové Baťovy nemocnice má nevyjasněný způsob financování. Přestože hejtman Jiří Čunek navrhuje, aby se zlínské hejtmanství pustilo do jednoho z největších investičních experimentů v historii Zlínského kraje, není zřejmé, kde kraj získá minimálně 8 miliard Kč na výstavbu nové nemocnice a jak tato investice do budoucna zamává s hospodařením kraje i nemocnic. Proto krajští zastupitelé za Stranu soukromníků ČR, senátor Ivo Valenta a zastupitel Michal Dvouletý, nemohli podpořit záměr výstavby nemocnice a rychlý výkup pozemků ve Zlíně – Malenovicích.

„Kdo by nechtěl mít ve Zlíně moderní nemocnici, která by pomohla zvýšit kvalitu poskytované zdravotní péče? Ale přece nemůžeme jít do megalomanské investice, aniž bychom věděli, kde přesně na ni vezmeme peníze, jaké budou budoucí provozní náklady, a jak se splácení úvěrů či vysoké nájemné nové nemocniční budovy promítne do ekonomiky zlínské nemocnice. Hrozí velké zadlužení kraje nebo obří ztráty nemocnice? Bude mít tato investice dopad na utlumení rozvoje okresních nemocnic? Bohužel na tyto otázky jsme jasné odpovědi nedostali. A proto dokud nebude tato klíčová souvislost výstavby nové nemocnice vyjasněna, nemůžeme aktivně podpořit výstavbu nové zlínské nemocnice,“ uvedl senátor a krajských zastupitel Ivo Valenta.

Podle krajských zastupitelů za Stranu soukromníků ČR nepomůže ani to, že aktuálně krajské nemocnice vykazují zisk. Celkem to bylo k 31.8.2018 více než 132 milionů Kč. Takto vytvářený zisk totiž stále slouží jen a pouze k postupnému splácení dluhů, které některé nemocnice v minulosti vytvořily kvůli vysokým ztrátám.

„Hejtmanství chce, aby novou nemocnici vybudovala krajská obchodní společnost, která dnes vlastní strategickou průmyslovou zónu v Holešově. Důvodem je to, aby si z této investice mohla odepsat DPH. Vybudovanou nemocnici za téměř 8 miliard Kč pak bude pronajímat Krajské nemocnici Tomáše Bati. Podle propočtu by však takový nájem tvořil 200 až 300 milionů Kč,“ rekapituluje fakta krajský zastupitel Michal Dvouletý a čerpá přitom z materiálů, které dostali krajští zastupitelé k dispozici od přípravného výboru.

„A protože je nemocnice financována pouze z úhrad ze strany zdravotních pojišťoven, nedokážu si představit, nakolik by se musela zvýšit produktivita poskytované zdravotní péče, aby nemocnice vydělala na takto vysoký nájem a neskončila opět v obrovských ztrátách. To bude znamenat enormní tlak na lékaře i zdravotní sestry a mám obavy, že se z léčení v této nemocnici stane továrna, v níž se vše bude řídit pouze přes peníze z pojišťoven, nikoliv na základě skutečných potřeb pacientů a možností lékařského personálu,“ doplnil Dvouletý.

Psali jsme: Hejtman Čunek: Majitelé pozemků v Malenovicích dali nové nemocnici zelenou Filozofie údržbářů. Jak na nás plivete... Čunek chtěl prosadit změny ve zdravotnictví, na kraji to bylo velmi dramatické. A my byli u toho Senátor Valenta: Buď jde o skandální diskriminaci, nebo jsou pacienti ze Zlínského kraje neuvěřitelně zdraví Kroměříž: Fúze může podle starosty Němce vést ke zhoršení péče v nemocnici

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV