Starosta Malý: V osadách na Prachaticku to žije

Příjemné bylo zjištění, jak je v osadách využíván městem nově vybudovaný nebo opravovaný veřejný majetek místními občany. V Osekách jsem se mohl hned na začátku roku zúčastnit obnoveného masopustu. Kromě schůzí Dobrovolných hasičů a Osadního výboru jsem se v létě přišel podívat na turnaj v nohejbale a na hřišti se zúčastnil i několika jiných akcí. Hybatelem veřejného života jsou zde ve velké míře místní dobrovolní hasiči. Mužský tým zvítězil letos již po šesté v řadě v Prachatické hasičské lize a ženskému se to letos podařilo také. Veřejný prostor s hřištěm v Podolí se v tomto roce rozšířil o nově vybudované dětské hřiště a opravená místní hospůdka je skvělým zázemím pro všechny. Parta pod názvem Heros letos nastudovala další divadelní hru - tentokrát Krysaře. Myslím, že v Osekách to skutečně žije.

To samé je možné říci i o Starých Prachaticích. V minulém roce vybudovaný a upravený veřejný prostor s dětským hřištěm za hasičárnou se stal skutečným centrem společenského života obyvatel z nejbližších osad. V letošním roce byl zhodnocen o nový povrch sportovního hřiště a krb. Osadníci i místní dobrovolní hasiči zde připravují celou řadu společenských akcí. Rád jsem přijal pozvání na několik z nich, včetně již zmíněných schůzí Dobrovolných hasičů nebo Osadního výboru. Veřejnosti bude určitě znám Hasičský bál na Kovárně nebo věhlasná, nedávno konaná soutěž o Nejlepšího utopence a nakládaný sýr, ale i mnoho dalších.

Ani na Libínském Sedle se nezahálí, byť nepříjemnou skutečností je, že z původních třech místních hospůdek, nefunguje ani jedna, a to je určitě škoda. Město v této osadě nechalo v loňském roce položit nový koberec na náves, opravilo lesní cestu z Volovic do Kahova a nyní je v rekonstrukci část veřejného prostoru, jehož součástí bude, tak jako v jiných osadách, pergola s krbem. Z místních společenských událostí je určitě všem známý „Fefr cup“, konec léta nebo Velká Volovická a mnoho dalších. Ve všech osadách je zcela určitě významnou společenskou událostí a tradicí stavění májky. Myslím si, že v našich osadách to skutečně žije. Jen tak dál.

Martin Malý, starosta Prachatic

Psali jsme: Prachatice: Dobro v lese přineslo 30 pytlů odpadu Prachatice: Nejvíc zaujaly natáčky, kopírák a kaleidoskop Prachatice: NZDM KLUB I.P. představil zrenovované prostory veřejnosti Prachatice: Granty města pomáhají seniorským tanečníkům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV