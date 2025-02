Štěpánek (Trikolora): Novinářské matení pojmů

AfD je prý podle mnoha pisálků pro změnu krajně pravicová. Stejně jako u nás Okamurovo SPD. To je další nesmysl. Už léta marně dumám, co vlastně tohle sousloví znamená. Vím, co znamená být pravicový. To preferujete individuální rozhodování před kolektivistickým a osobní svobodu před zásahy státu. Jak se to dá provozovat krajně, fakt netuším. A obávám se, že to nevědí ani ti, kteří tenhle nesmysl dnes a denně používají. Ve skutečnosti je to jen nálepka, jejímž jediným smyslem je poškozovat, protože krajnosti, ať už jsou jakékoli, lidé nemají rádi.

Další novinářský nesmysl je zaměňování Evropské unie za Evropu. Členských států EU je ale pouze 26. Dalších 23 evropských zemí v EU není. Zmatení slov ale pokrčuje. To, že pisálkové někoho označují za proevropského, ve skutečnosti znamená, že je prounijní. Což ovšem v důsledku neznamená nic jiného než, že dotyčný je pro všechny ty progresivistické nesmysly, které evropskému kontinentu nekonečně škodí.

Nejhanebnější nálepka posledních let je označovat každého, kdo se nemodlí směrem ke Kyjevu, za proruského. Ve skutečnosti takoví lidé pouze vykazují, že na rozdíl od nálepkovačů i těch, kteří jim to baští, mají v hlavě mozek.

A abych nezapomněl, už 35 let novináři zaměňují slova nestranický a nezávislý. Starosta, který není členem žádné politické strany, není nezávislý, nýbrž nestranický. Pokud by mělo platit, že je nezávislý, pak všichni ti, kteří jsou členy nějaké politické strany, jsou závislí. Ale to je prostě blbost. Naopak i nestranický starosta může být na něčem či někom setsakra závislý.

Jo, a zpovykaný ekologista fakt není ekolog.

A takhle my si tu s našimi presstituty už léta žijeme. Čest výjimkám.

(psáno pro Deník TO)

Mgr. Petr Štěpánek Trikolora



