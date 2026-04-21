Štěpánek (Trikolora): Zblblí studenti v akci

„Vláda chce zrušit koncesionářské poplatky a navázat financování České televize a Českého rozhlasu na státní rozpočet. To znamená, že o jejich penězích, a tím i o jejich budoucnosti a nezávislosti, budou rozhodovat politici,“ píšou zblblí, zpovykaní studenti ve své hloupé výzvě, zatímco doteď o výši poplatků rozhodovali úplně stejní politici, čímž o penězích České televize a Českého rozhlasu, a tím i o jejich budoucnosti, rozhodovali „némlich“ ti samí lidé.
„Nezávislá média nejsou samozřejmost,“ píšou dále studenti. No tak to je tedy objev! Tedy až na to, že právě Česká televize je ponejvíce nezávislá na zákonech, které by naopak měla dodržovat, leč nedodržuje.
„Proto svoláváme 22. 4. ve 11:59 studentské stávky po celé republice a vyzýváme vás, abyste se zapojili a vyšli před školu,“ píšou dále studenti ve své výzvě. „A vládu vyzýváme, aby okamžitě stáhla návrh zákona o médiích veřejné služby.“
Jinými slovy: Zpovykaní studenti vyzývají vládní politiky, aby nedodrželi sliby, se kterými vyhráli volby, aby nedodrželi to, na co od voličů, občanů naší země, dostali mandát, aby se vykašlali na své programové závazky učiněné ve vládním prohlášení, a naopak aby se řídili programem politických stran, které volby prohrály.
Tohle nevymyslíš, to musíš zažít!
A propos, milí popletení studenti, ve slově MEDIA vám chybí čárka nad E a ve slově NEDAME nad A. Kdybyste raději pilně studovali.
Mgr. Petr Štěpánek
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku