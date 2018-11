Štěpánek (Zelení): Odložení rozhodnutí o financování výstavby nových jaderných zdrojů je logické

Ani po několikaměsíčním usilovném hledání modelu financování se zřejmě žádná z variant nejeví jako vhodná. Ještě v polovině října, ujišťovala ministryně Nováková veřejnost, že do konce roku bude o financování rozhodnuto. Náhlý zvrat a oznámení o odložení rozhodnutí jen dokazuje to, že se budoucnost jaderné energetiky dostala i v ČR do slepé uličky.

Tento zvrat není překvapivý. Jaderná energetika je celosvětově na ústupu, protože její ekonomika se zhoršuje, nároky na bezpečnost provozů stoupají a činí jí nekonkurenceschopnou. Obnovitelné zdroje se naproti tomu rychle rozvíjejí a svá řešení nachází i stabilizace sítě, vyřešení přetoků a ukládání energie.

„Jakákoli další jaderná kapacita může vzniknout jedině díky vládou garantované ceně elektřiny, což ve výsledku bude znamenat výrazné zdražení konečné ceny elektrické energie, kterou zaplatí obyvatelé této země. Výstavba dalších bloků navíc z geopolitického hlediska znamená závislost na Rusku a jeho nedemokratických oligarchicko – nacionálních strukturách,“ říká předseda Strany zelených Petr Štěpánek.

„Rozhodnutí o odložení hledání financování nových jaderných bloků je logickým vyústěním bezvýchodné situace. Otevírá se tak možnost přepracovat konečně státní energetickou koncepci a přizpůsobit jí možnostem a požadavkům 21.století,“ dodává Hana V. Konvalinková, předsedkyně Zelených na Vysočině.

Mgr. Petr Štěpánek, CSc. SZ



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kraj Vysočina na svých stránkách zveřejnil stanovisko ve věci výstavby nových jaderných zdrojů, kde vyjádřil znepokojení nad tím, že by dosavadní státní energetická koncepce nebyla dodržena. Vyzývá k jejímu důslednému plnění a upozorňuje na ohrožení energetické soběstačnosti a bezpečnosti státu. „S tímto vyjádřením vedení kraje Vysočina jako Zelení nesouhlasíme a chceme zdůraznit, že i v našem kraji je řada politiků a občanů, kteří vidí energetickou budoucnost kraje ve využití obnovitelných zdrojů, jejichž potenciál není na Vysočině, ani jinde v ČR zdaleka vyčerpán,“ dodává Konvalinková a upozorňuje na další jadernou „slabinu“ a tou je nevyřešené konečné uložení vyhořelého jaderného paliva, které si svou nebezpečnost zachová po dobu dalších sto tisíc let.

Zelení prosazují rozvoj moderní energetiky, která umožní jak plnit cíle omezení emisí skleníkových plynů a boje proti klimatickým změnám, tak energetickou bezpečnost a soběstačnost i decentralizaci a otevření trhu malým producentům. Tento rozvoj zároveň přinese nové ekonomické možnosti a inovace napříč společností.

Psali jsme: Zelení: Pomohli jsme vysadit 25 třešní Konvalinková (Zelení): Jak se z Česka dělá jaderné ČEZKO Berg (Zelení): Chceme konstruktivně spolupracovat tam, kde to povede k rozvoji města Hudec (Zelení): O fackování Rómů za totality

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV