Koten (SPD): Lékaři budou nahráváni pacienty

Článek byl převzat z Profilu Radek Koten - Lékaři budou nahráváni pacienty
Ministerstvo zdravotnictví chce nastavit pravidla pro nahrávání lékařů pacienty. Nemocnice nebudou moci záznamy plošně zakázat, utajené natáčení mobilním telefonem by však mělo zůstat „krajním“ řešením. Souhlas k nahrávání nebude potřeba v situaci, kdy nahrávku pořídí k „ochraně svých práv“. Metodiku nahrávání lékařů pacienty předalo MZd do připomínkovém řízení, které potrvá do 10. července a po jeho skončení by mohla začít platit.
Jde o další případ, kdy ministr zdravotnictví řeší příznaky, ale ne příčinu. Jde o to, že už nikdo ničemu a nikomu nevěří. Občanský zákoník – už umožňuje občanům si pořizovat zvukový nebo obrazový záznam z jednání s lékaři, úředníky či policií, aniž by porušili zákon.
S kontinuální mediální dehonestací lékařského stavu v podobě různých afér a jmenovitých obvinění, „černých ovcí, které jsou v každém stádu“, se postupně úspěšně podařilo mediím (politikům) negativně ovlivnit důvěru pacienta k lékaři. Důvodem 30. leté snahy všech politiků postupně znevěrohodnit lékařský stav je ten, že je jich relativně málo, ale mohou svým vlastním zvolením, event. svými názory výrazně ovlivnit volbu pacientů a tím politické dění. (viz přeskakování lékařů na kandidátkách).
Do listopadu 1989 měli lékaři neotřesitelnou důvěru pacientů, i když se k nim zdravotníci mnohdy chovali, jako k obtížnému hmyzu. Je pravda, že pacient je v asymetrickém informačním postavení a více méně musí věřit, že lékař mu chce pomoci v jeho potížích. Jedním z důvodů nevhodného chování je chronický nedostatek zdravotníků. Vlády dlouhodobě podfinancovávají lékařské fakulty se záměrem snížení dostupnosti zdravotní péče, aby získaly prostor pro privatizaci zdravotnictví. Podle tržního pravidla „čeho je málo za to si zákazník, pokud to chce, rád připlatí“.
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Klient zdravotní pojišťovny není zákazník, ale pacient! Nemoc nebo bolesti si určitě nikdo nepřeje nebo nepotřebuje, aby si je zašel koupit. Pacient znamená (z lat.) trpící a jako takový potřebuje pomoc. Nemoci nechodí po horách, ale po lidech. Tento argument však privatizátoři zdravotnictví nechtějí slyšet, protože jistých půl bilionu Kč ve zdravotnictví je pro ně, jako cukr pro vosy a kšeftovat se zdravím je na celém světě nejvýnosnější byznys.
Neprofesionální jednání trestné není. Když si nahrajete lékaře, který je neurvalý hulvát nebo silně nepříjemný, tak se o žádný trestný čin nejedná. Tento trend povede k tomu, že nakonec bude při každé návštěvě lékaře přítomen právní zástupce jak pacienta, tak i lékaře. A pak to bude dokonalé, ale mnohonásobně dražší, jako v USA. Povede to jen ke zlepšení byznysu právníků, kteří nejsou levní.
Poslední dobou se řeší práva kdekoho, ale povinnosti žádné. Co musí kolikrát zdravotníci od pacientů snášet, je jako noční můra. A přesto léčí a zachraňují životy. Kdo nás následně bude léčit, pokud vyjádříme lékaři nedůvěru nahráváním?
Tak se lidi proberte a místo nahrávání a souzení pomožte bránit komercionalizaci zdravotnictví, a tím vrátit zpět důvěru pacienta v lékaře.
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