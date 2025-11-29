Uhlí nepotřebujeme. Zelená poslankyně měla v ČT jasno

Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače oznámila, že z ekonomických důvodů ukončí provoz elektráren Počerady a Chvaletice a elektrárny s teplárnou v Kladně, a to zřejmě v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027. Ty teď zajišťují zhruba desetinu výroby v Česku. ČEPS má nyní šedesát dnů na vyhodnocení dopadů. Podle skupiny Sev.en se uhlí nevyplácí, energetiku podle ní ovlivňuje řada faktorů, jejichž vývoj není jasný, jako například vývoj cen emisních povolenek od ledna 2026, vývoj ceny plynu v tomto zimním období nebo tempo nástupu dalších obnovitelných zdrojů.
„Za poslední tři roky jsme za povolenky za námi vyrobenou elektřinu odvedli 56 miliard. Když si představíte, kolik by stála elektřina a jak by fungovala naše firma, nebýt povolenek, tak je to úplně jiný vesmír. My vyrobíme v Počeradech megawatthodinu za 86 eur, z čehož 80 eur je povolenka a 6 eur je cena výroby elektřiny,“ vyčíslil Tykač v podcastu Štěpení.
Fialova vláda v demisi v minulosti uvedla, že uhelná energetika v Česku skončí do roku 2033. Dřívější uzavírání uhelných zdrojů připustili také další výrobci. Skupina ČEZ ve svých aktuálních plánech uvádí rok 2030, v případě rychlé ztráty konkurenceschopnosti uhelných elektráren je možný i dřívější termín.
Svárovská: Vláda může sehrát hru o záchranu zbytečných zdrojů
Poslankyně Gabriela Svárovská (Zelení, klub Pirátů) se v reakci na možné ukončení provozu elektráren Počerady, Chvaletice a teplárny v Kladně vyjádřila k tomu, zda by vláda mohla jejich provoz ještě zachránit pomocí státních zásahů. „Když si přečteme programové prohlášení nastupující vlády Andreje Babiše, tak tam se můžeme dočíst, jak nahlíží na podpůrné mechanismy pro uhlí. Jsou to nerentabilní zdroje, které fakticky podle mého názoru, i podle analýz mnoha expertů, nejsou potřebné. Ale může se zkrátka sehrát taková hra, že jako záložní zdroje je ještě potřebujeme a vláda se bude pokoušet rozhodnout o podpůrných mechanismech. To znamená o dalším financování zdrojů, které jsou prakticky nepotřebné,“ řekla politička v Událostech, komentářích.
Libor Vondráček: Trh neprobíhá v rámci volné soutěže, zásahy EU ho deformují
Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD) zdůraznil, že trh energetiky bohužel neprobíhá v rámci volné soutěže a na producenty elektřiny mají negativní dopad unijní regulace, především pak vysoké ceny emisních povolenek. „Ten trh energetický rozhodně neprobíhá v rámci nějaké volné soutěže. Zejména do toho zasahuji regulace, které přicházejí z EU, včetně toho, že máme skoro rekordní cenu emisních povolenek a ty brzdí naši ekonomiku a samozřejmě trápí takové producenty elektrické energie, jakož jsou uhelné elektrárny,“ důrazně připomněl.
Konstatoval, že uhelné zdroje stále tvoří zásadní část české energetiky. „Celkově uhelné elektrárny pro nás vytvoří 25 % energie, kterou potřebujeme pro to, aby tady nebyly blackouty a aby byla vyrovnaná síť co do výroby a co do spotřeby,“ pokračoval a odmítl proto rychlé uzavírání elektráren, jak navrhovala jeho předřečnice. „Určitě si nepřeju, aby tyto uhelné elektrárny byly urychleně zavřeny. Nepřeju si ani, abychom to nějakým způsobem tlačili k roku 2033,“ řekl Libor Vondráček.
Uhlí zůstává v ČR po jádru pořád druhým nejvýznamnějším zdrojem ve výrobě elektřiny – loni se na ní podílelo ze 36 %. Libor Vondráček argumentuje také tím, že nejsou k dispozici náhradní zdroje, které by byly schopné vyrobit podobné množství energie.
I přes jeho preference malého státu podle něj musí stát zasáhnout tam, kde jde o fungování celé země. „Přesto, že jsem fanoušek malého státu, tak musím říct, že současný stát prostě nemůže bez těchto zdrojů energie fungovat. Je to strategická oblast. A jestli něčemu se má stát věnovat, tak jsou to právě strategické oblasti,“ poznamenal.
Současná situace je podle něj důsledkem dlouhodobých politických zásahů, které výrobcům elektřiny komplikovaly a komplikují podmínky produkce. A je proto namístě, aby stát zhoršené podmínky producentů elektřiny, využívajících uhelné zdroje, kompenzoval. „Pokud tady politici – a nejen politici z Bruselu, ale částečně i předchůdci v rámci předchozích vlád – prostě přitěžovali těmto výrobcům elektrické energie, nakládali jim břemena, tak my bychom pouze část těch břemen chtěli odstranit,“ řekl Libor Vondráček.
Svárovská: Postoj budoucí vlády je „uhelný socialismus“
Gabriela Svárovská vyjádřila nesouhlas s názory poslance Vondráčka: „Vůbec mě nepřekvapuje, že pan Vondráček má tento názor, je ostatně členem jedné ze stran té nastupující vládní koalice, která hodlá dále podporovat uhlí,“ poznamenala zeleně-pirátská poslankyně.
Připustila, že uhlí má stále určité místo v české energetice, ale přesto podle ní elektrárny firmy Sev.en nejsou potřebné a rozhodně žádná z těch, jejich uzavření se chystá. Další uhelné zdroje provozuje i ČEZ, který má plán k jejich uzavření už v první polovině příští dekády. „Jistěže uhlí má ještě nějaký význam v českém energetickém mixu, ale elektrárny a společnosti Sev.en nejsou jediné. Jsou v provozu další uhelné elektrárny společnosti ČEZ, která počítá s jejich uzavřením někdy v roce 2030–2031, to znamená s dostatečným předstihem před tím plánovaným koncem uhlí v roce 2033, pravila Svárovská.
Ohledně případných dopadů uzavření uhelných elektráren společnosti Sev.en, připomněla, že ČEPS vypracuje konečnou analýzu, která zhodnotí různé faktory včetně zdrojové dostatečnosti. „Je potřeba upozornit, že valná většina elektrické energie z těchto dvou elektráren šla na vývoz, to znamená že v Česku zůstávaly emise a zisky plynuly společnosti Sev.en,“ dodala politička. „Pan Tykač sám řekl, že se ekonomicky nevyplácí výroba elektrické energie z uhlí, navíc ty jeho elektrárny patří k těm nejméně účinným,“ podotkla.
Za problematické považuje především to, co obsahuje program nové vlády. „To, co má v programu nastupující vláda, to já považuji za uhelný socialismus To znamená, že se budou financovat nerentabilní zdroje a budou se socializovat ty ztráty,“ kritizovala poslankyně, že vláda místo transformace plánuje dotovat neefektivní zdroje, které jsou ekonomicky ztrátové.
Zmínila i další faktory, které podle ní přispívají k nesmyslnosti provozu těchto elektráren. „Spaluje se v nich uhlí, které má opět menší účinnost, navíc tam hraje roli ještě převážení toho uhlí od dolu směrem k jedné z těch elektráren, čili nedává to žádný smysl,“ řekla. A že je zapotřebí podporu zaměřit jinam: „Jestli mají někam směřovat podpory od státu, tak je to k zaměstnancům těch elektráren a potom do těch regionů postižených těžbou uhlí. To je to, na co by se vláda měla soustředit,“ prohlásila Svárovská.
Naopak poslanec Libor Vondráček upozornil, že Česko má stále výrobu elektřiny převyšující domácí spotřebu a není vhodné v této souvislosti mluvit o uhelném socialismu. „V tuto chvíli my můžeme těžit z toho, že máme větší množství energie, než kolik sami spotřebujeme. Můžeme díky tomu mít nějakou stabilní přenosovou síť a opravdu to není nic socialistického,“ zmínil ve své reakci na výroky Svárovské.
Svárovská: Uhlí je špinavé, obnovitelné zdroje jsou bezpečnější
Podle Svárovské je zapotřebí dívat se na budoucnost energetiky i „ve světle klimatických dopadů“. „Uhlí je nerentabilní, špinavé, znečišťuje životní prostředí, podílí se na klimatické změně,“ vyjádřila svůj názor, proč považuje uhlí za neperspektivní a škodlivé. A že: „Obnovitelné zdroje jsou bezpečnější i z hlediska energetické bezpečnosti. Jsou dostupnější, levnější, proto tato pobídka dává ekonomicky smysl a prospěje dlouhodobě konkurenceschopnosti České republiky.“
Zmínila, že „podle expertů“ se neočekává, že by případné uzavření Tykačových elektráren výrazně zvedlo cenu elektřiny. Skutečným problémem podle jejích slov je dlouhodobé zpomalování rozvoje obnovitelných zdrojů kvůli vlivu uhlobaronů a kvůli netransparentnímu lobbingu. Právě to podle ní oslabuje konkurenceschopnost ČR. Emisní povolenky podle ní mají mimo jiné fungovat jako „mechanismus negativní pobídky“.
Libor Vondráček nato zmínil, že cenové dopady potenciálního uzavření zmíněných elektráren budou zcela jistě negativní. A neopomněl dodat, že energetické firmy v Česku dlouhá léta fungovaly bez státních dotací, přičemž zároveň odváděly daně. „Ty firmy, které jsou na našem území a mají nějaké zisky, tak tu také odvádějí daně. My jsme nemuseli dotovat výstavbu těch elektráren. My jsme nedotovali jejich provoz v těch předchozích letech. My ho ‚jen‘ stále více a více komplikujeme,“ konstatoval.
Česko podle Libora Vondráčka musí brát v potaz svou současnou energetickou bilanci a myslet na to, že může těžit z toho, že produkuje víc energie, než kolik spotřebuje. Zopakoval i svůj hlavní argument – bez náhradních zdrojů je odstavování uhelných elektráren nezodpovědné. Vyjádřil skepsi vůči rychlému nahrazení uhlí obnovitelnými zdroji.
