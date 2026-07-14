Ministr Bednárik: Nově zavádíme skutečnou 24hodinovou známku

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
dovolte mi, abych Vám představil návrh, kterým rušíme automatickou valorizaci cen elektronických dálničních známek. Jinými slovy, cena dálničních známek a jejich předvídatelnost už nebude každoročně automaticky růst podle vzorce. A právě tu předvídatelnost to přinese nejenom pro veřejnost, ale taky spekulativní nákupy před koncem roku a zkracování 365denní lhůty. Současně se odstraní nutnost každoročního zveřejňování výše sazeb ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.
Je to podle mě férový krok vůči řidičům osobních automobilů. V posledních třech letech totiž cena roční známky vzrostla z 1 500 korun na dnešních 2 570, tedy o více než 71 procent. Pokud bychom nic neudělali, od příštího roku by se znovu automaticky zvýšila.
Často slýchám, že bez dalšího zdražování nebude dost peněz na dopravu, nebo že pokud teď zastavíme automatické zdražování dálničných známek, zaplatíme to všichni ze svých daní a jde jen o další příklad populismu téhle vlády. Pokusím se na to odpovědět.
Pokračovat v dosavadním tempu zdražování dálničních známek pro řidiče osobních automobilů v době, kdy je páteřní dálniční síť stále ve výstavbě a na řadě míst je provoz kvůli stavebním pracím výrazně omezen, je něco, co prosazovat nechci a ani nebudu. Ano, kvalitní dopravní infrastruktura potřebuje stabilní financování. Jenže se často zapomíná na to, že příjmy z jejího užívání netvoří jen dálniční známky. Jako zapomeňte, že z 500 milionů korun z dálničních známek rozdílu ve výběru meziročně postavíte nějakou dálnici.
Významnou část představuje také mýtné – mýto a placení mýta jako takové. Když si vezmu tu diskusi nebo to, co jsem si vyslechl před chvílí, tak rozpočtové díry, vytváření rozpočtových děr, nepoděkování za vše dobré, co tady předchůdci přinesli – tak jo, děkuju za vše dobře, za vše dobré. Děkuju. Ale za vše špatné? To prostě změním. A nevím, cestná (?) daň 761 milionů korun, v roce 2023 výnos, který byl výnosem do Státního fondu dopravní infrastruktury. Od roku 2024 nula – ten samý příklad.
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Já osobně si myslím, že pokud tady se bavíme otevřeně o tom, jestli chceme, aby na konci volebního období stála dálniční známka 3 200 korun za předpokladu, že naplníme všechno to, co je rozestavěno, a za předpokladu, že inflace bude v nějakých normálních číslech, je něco, co se mně nelíbí. A proto taky přináším návrh, že zastavujeme valorizaci, protože v takovém případě bychom byli jednou z nejdražších krajin za dálniční známky v Evropě.
Na závěr, není naším cílem vybírat stále více peněz, ale hospodařit efektivněji a lépe využívat prostředky, které dopravní systém už dnes generuje. To jsou slevy z provozu mýta, které plánujeme. Taky to tady zaznělo. Jsou to ostatní soutěže, které soutěžíme mnohem transparentněji a mnohem se nám více daří ušetřit několik miliard.
Současně se do předkládaného návrhu pokusíme formou pozměňovacího návrhu připojit návrh, který nyní řeší již předložená senátorská iniciativa – sněmovní tisk číslo 171. Jedná se čistě o praktickou změnu. Její platnost skončí o půlnoci bez, je to dálniční známka 24 hodin, ať to vyjasním, a ne jednodenní, ale 24hodinová. Dnešní jednodenní známka je ve skutečnosti kalendářní, její platnost končí o půlnoci bez ohledu na to, kdy si ji koupíte. Nově zavádíme skutečnou 24hodinovou známku. Když si to pořídíte například v jednu hodinu odpoledne, bude platit přesně do jedné hodiny následujícího dne. Myslím, že právě takto má jednodenní známka fungovat a že je to vůči řidičům mnohem férovější, a proto ve výborech to zkusíme takhle načíst, ať to urychlíme, prostě ať ta účinnost 1. 1. je u obou návrhů.
Věřím vám, že tento návrh podpoříte. A není to o sociálním systému a různých věcech, které jsem si teďka vyslechl. Je to skutečně prostý fakt. Chcete, aby dálniční známka v České republice stála 3 200 korun za tři roky? Tohle je jednoduchá odpověď. Budeme vidět, jak se nám to povede načíst.
Děkuju moc.
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