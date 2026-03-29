Svobodní: Podnikatelé nemají dotovat stát ani Českou televizi

Nucené televizní poplatky pro firmy vnímáme jako nespravedlivou „daň z existence“, která trestá každého, kdo tvoří hodnoty, aniž by za to od státní televize dostával jakoukoliv protislužbu. Je absurdní nutit řemeslníka nebo majitele IT firmy dotovat mediální aparát, který k výkonu své práce nepotřebuje a často ani nevyužívá.
Pokud se dokázaly pod tlakem reality uskromnit státní úřady a ministerstva, musí i veřejnoprávní média díky moderním technologiím najít cestu k vyšší efektivitě, místo aby si vynucovala další peníze z kapes daňových poplatníků.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.