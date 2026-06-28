Hejtmanka Pecková: Manipulace ministra Macinky

28.06.2026 22:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návštěvě dvou ministrů ze strany Motoristů na folklorním festivalu ve Strážnici.

Hejtmanka Pecková: Manipulace ministra Macinky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková

Ministr Macinka na podiu ve Strážnici: “Řekl jsem, že ani bolševikovi se v průběhu 81 let nepřetržitého fungování nepodařilo ze Strážnice udělat „Festival politické písně”, i když se o to mnozí fakt hodně snažili. Bojím se, že se to děje právě nyní a že to není opravdu dobře.”

To říká poté, co:

  • je politik a dožadoval se vstupu na nepolitické podium a z nepolitické akce udelal navýsost politickou sám
  • dostal prostor a mohl na to pódiu vlezt a mluvit, takže ho nikdo necenzuroval
  • lidé mohli svobodné vyjádřit svůj názor a nikdo je nenutil do jiného, než sami cítili a ano, měli odvahu se postavit ministrovi
  • argumentoval komunismem poté, mu nevadí, že jeho kolega Klempíř, kterého vypískali také, udával pro STB za pětistovku kamarády
  • no a následně jeho stranický kolega veřejně řekne, že festivalu Strážnice už nedají žádné dotace.

Ministr Macinka pokračuje:

“Bude trva roky, než to opravíme, ale nevzdáme to, i když po nás budou lidé s dušemi kyselými hystericky pískat. ”

Tohle chování je kombinací pokrytectví a několika specifických argumentačních faulů či manipulativních technik. Pokrytectví (licoměrnost): Mluvčí sám dělá přesně to, z čeho obviňuje své oponenty.

Argumentum ad hominem (tu quoque – „ty taky“), kdy místo vyvrácení oponentova argumentu mluvčí útočí na osobu oponenta a jeho jednání. Obviňuje kritiky, že se chovají „jako za komunismu“.

Psychologická projekce: Jde o obranný mechanismus, kdy člověk přisuzuje své vlastní negativní vlastnosti a činy někomu jinému.

Vytváření slaměného panáka (Straw man): Mluvčí zkreslí kritiku oponenta do absurdní roviny (např. „vy mě tu cenzurujete/omezujete jako za totality“), načež tento zveličený nesmysl používá, aby odvrátil pozornost od svých vlastních reálných kroků. 

Mgr. Petra Pecková

  • STAN
  • hejtmanka
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Článek obsahuje štítky

STAN , Pecková , Macinka

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