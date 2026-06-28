Levice: AI a recept na dystopii

29.06.2026 4:32 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Salvadorovi Allendemu.

Levice: AI a recept na dystopii
Foto: levice.org
Popisek: Levice

26.června tomu bylo 118 let od narození Salvador Allendeho – lékaře, demokratického socialisty a prezidenta, který se pokusil otevřít „chilskou cestu k socialismu“: ústavně, s důrazem na zespolečenštění klíčových odvětví, přerozdělení bohatství a účast pracujících.

Strana Levice si Allendeho připomíná jako živou otázku pro dnešek. Je možné plánovat ekonomiku demokraticky, bez diktátu trhu i bez byrokratického příkazu shora?

Jednou z nejodvážnějších odpovědí byl Project Cybersyn: síť telexů, počítačových modelů a zpětné vazby z podniků, která měla pomoci řídit zespolečenštěný sektor ekonomiky v reálném čase. V době umělé inteligence je tato otázka znovu aktuální. AI může sloužit kapitálu k dohledu, propouštění a optimalizaci zisku – to je recept na dystopii. Nebo může být veřejným nástrojem demokratického plánování – pokud ji budou demokraticky kontrolovat pracující, komunity a volené instituce, ne manažeři a vlastníci soukromých platforem.

Allende za svou věrnost demokratickému socialismu a službě lidu zaplatil životem. V posledním projevu připomněl, že zasetá semena „nevyschnou navždy“. Právě proto má smysl se k němu vracet: kvůli budoucnosti, za kterou je ale stále třeba bojovat.

S nastupující automatizací ubývá v kapitalismu míst, kde pracovat. Lidem bez výrobních prostředků brzy zbude práce jediná - překonat kapitalismus. Proto se přidej k nám.

Pomozte nám budovat stranu pracujících, jedinou, která dokázala samostatně kandidovat ve volbách, aniž by závisela na penězích oligarchů, nebo se přizpůsobovala jejich neoliberální ekonomické ideologii.

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