Udženija (ODS): Tlačítko pro těžké chvíle. Psychosociální pomoc v aplikaci Záchranka

Ten umožňuje Pražanům a návštěvníkům metropole vyhledat pomoc i v případě akutních duševních obtíží. Nová funkcionalita je výsledkem spolupráce týmu Aplikace Záchranka, hlavního města a jeho příspěvkové organizace Zahrada pro duši. Za rok provozu modul otevřelo téměř 5 500 lidí.
„V Praze jsme jako první kraj spustili v aplikaci Záchranka psychosociální modul a mám upřímnou radost, že se postupně přidávají i další regiony. Duševní zdraví je stejně důležité jako to fyzické a právě nové ‚tlačítko‘ v aplikaci dává lidem možnost získat rychlou pomoc ve chvíli, kdy je trápí úzkosti, deprese nebo jiné těžkosti na duši. Během prvního roku si modul otevřelo více než 5 400 lidí, což jasně ukazuje, že taková služba má smysl. Stačí jedno kliknutí a během několika vteřin mají lidé k dispozici kontakty na krizové linky nebo organizace ve svém okolí, které jim garantují rychlou pomoc. Velmi si vážím i toho, že se do projektu zapojuje stále více partnerů – dnes už modul nabízí služby třiceti šesti organizací, které poskytují odbornou pomoc lidem napříč širokým spektrem duševních obtíží,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija.
„Dosavadní zkušenosti ukazují, že včasná pomoc může zásadně ovlivnit další průběh duševních obtíží a zvyšuje šanci na kvalitní a spokojený život člověka. A nejen to. Pokud člověk vyhledá pomoc včas, často se i jeho obtíže podaří vyřešit dříve a snadněji, než kdyby vyhledání pomoci odkládal. Mezi typy problémů, s nimiž uživatelé aplikace potřebují nejčastěji pomoct, jsou na prvním místě úzkosti a deprese, vztahové problémy a sociální potíže, extrémní strach, sebevražedné myšlenky, ztráta někoho blízkého nebo závislost. Pomoc hledají i lidé s vážným duševním onemocněním. Mezi další témata patří sebepoškozování, pomoc také vyhledávají oběti domácího násilí nebo trestných činů. Rozšiřujeme také nabídku pomoci i pro oběti sexuálního násilí,“ popisuje Markéta Školoudová, ředitelka Zahrady pro duši.
„Pozorujeme jednoznačný nárůst pacientů s psychickými obtížemi, kterým v posledních letech naše posádky poskytují péči. Zatímco v roce 2023 to bylo necelých 5 100 pacientů, v roce 2024 tento počet dosáhl téměř 5 800 a v loňském roce přesáhl dokonce 6 000. Velmi vítáme, že aplikace nasměruje lidi s psychickými obtížemi na specializovanou pomoc, která může účinně předejít výjezdu záchranné služby,“ vysvětluje Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.
Psychosociální modul je v aplikaci Záchranka viditelný všem uživatelům na území hlavního města, a to v sekci Lokátor. Poté, co jej uživatelé otevřou, se zobrazí seznam nejbližších center pomoci a zároveň ikona „Potřebuji pomoc“. Aplikace se zeptá, zda je uživatel nebo někdo jiný v ohrožení života. Pokud uživatel/ka vybere „Ano“ nebo „Nejsem si jistý/á“, aplikace okamžitě nabídne možnost spojení s operátorem tísňové linky 155. Pokud život bezprostředně ohrožen není, uživatel/ka klikne na „Ne, ale hledám pomoc“, následně zadá další údaje a aplikace mu/jí v tomto případě nabídne kontakty na vhodné krizové i další specializované telefonické linky a chaty.
Jako druhou variantu může zvolit osobní konzultaci v některém ze spolupracujících zařízení. Po upřesnění problému, pro který uživatel hledá řešení (např. úzkosti a deprese, extrémní strach, ztráta blízkého, závislost a další), se nabídnou všechny organizace v blízkém okolí, které by mu mohly pomoci – řeší vybraný problém pro zadanou věkovou skupinu, mají volnou kapacitu a jsou v danou chvíli otevřeny. Aplikace také uživatele seznámí s možnými varovnými znaky akutních stavů a informuje jej o tom, kam se obrátit, pokud se některé z nich u něj nebo u jeho blízkých vyskytnou.
„První rok fungování psychosociálního modulu v Praze potvrdil, že má své opodstatnění. Pro nás je důležité i to, že modul pomáhá lépe směrovat péči – v případech, kdy nejde o bezprostřední ohrožení života, nabízí uživatelům jinou vhodnou formu podpory a ulevuje tak i tísňovým linkám. Těší nás, že po zkušenosti z Prahy se myšlenka postupně rozšiřuje i do dalších regionů. Modul aktuálně funguje také v Jihomoravském a Olomouckém kraji a s dalšími jednáme o jeho zavedení,“ uzavírá Klára Křížková, provozní ředitelka aplikace Záchranka.
