Válek (TOP 09): Stále je co vylepšovat

Brněnská TOP 09 se rozhodla v nadcházejících komunálních volbách voličům nabídnout silné a kompetentní osobnosti. Lídrem magistrátní kandidátky TOP 09 pro Brno bude profesor medicíny a poslanec Vlastimil Válek (58). Čelní tandem s ním vytvoří Anna Putnová (57), docentka Fakulty podnikatelské VUT v Brně se sedmiletými zkušenostmi z poslanecké sněmovny.

TOP 09 se v moravské metropoli zaměří na témata jako je zdravotnictví, školství, doprava nebo bytová a sociální politika. „Průzkumy dokazují, že Brno je městem, ve kterém se dobře žije. My se s tím ale nechceme spokojit. Stále je co vylepšovat a každý zastupitel města by měl pracovat na tom, abychom si vysoké hodnocení kvality života v našem městě udrželi, či lépe - ještě vylepšili. K mnoha věcem je potřeba přistupovat odborně a s určitou mírou zkušenosti – zdravotnictvím počínaje a dopravou konče. A to přesně TOP 09 občanům nabídne,“ říká lékař a kandidát na primátora za TOP 09 Vlastimil Válek.

„V Parlamentu pracuji na tom, aby byla všem dětem ve školách i školkách dostupná bezlepková, a vůbec dietní, jídla. K tomu je ale nutná spolupráce s městem jako správcem škol. To je jedna z věcí, na které se chci zaměřit, protože brněnské děti, a nejen ty, si zaslouží zdravé jídlo ve školách,“ dodává profesor medicíny Masarykovy univerzity Vlastimil Válek, který se diagnostice celiakie věnuje i jako lékař.

Anna Putnová patří dlouhou dobu mezi uznávané experty na školství, a to jak v Brně, tak i na národní úrovni. „Na univerzitě se setkávám se studenty, denně s nimi komunikuji, vím, jaké Brno by si představovali v budoucnosti. Naším cílem bude realizovat dobré náměty pro Brno, aby tu mladí nejen rádi studovali, ale i rádi zůstávali natrvalo,“ vysvětluje vysokoškolská pedagožka Anna Putnová, která je dvojkou brněnské magistrátní kandidátky TOP 09.

Trojkou kandidátky je stávající zastupitelka a ředitelka neziskové organizace Zdeňka Dubová (63), na čtvrté místo regionální výbor strany zvolil lékaře a ředitele nemocnice Milosrdných bratří Josefa Drbala (60), na pátém místě je překladatel a předseda Černovického sdružení Ladislav Kotík (41), na šestém místě místostarosta MČ Brno-Židenice Petr Kunc (40).

Brněnskou kandidátku TOP 09 přijel podpořit i předseda strany Jiří Pospíšil. „Mám velkou radost, že se v Brně podařilo sestavit kandidátku ze zajímavých osobností, které mají občanům co nabídnout. Nepochybuji, že i v moravské metropoli budeme na podzim úspěšní,“ říká Jiří Pospíšil (TOP 09).

Kompletní kandidátku TOP 09 pro podzimní volby a podrobný program pro volby do zastupitelstva města Brna představí strana během měsíce.

TOP 09 bude silná i v městských částech – kandidátku v Židenicích povede Petr Kunc, lídrem pro Brno-sever byl zvolen Jindřich Cinka, v Králově Poli Daniel Valenta a kandidátem na starostu Brna-střed je Rom Kostřica.

