Vondra s Jochem řešili Orbána. Rusko mu nezapomenuli

Alexandr Vondra si hned v úvodu debaty tipnul, že volby v Maďarsku vyhraje opoziční lídr Péter Magyar. Podle Vondry už po šestnácti letech Orbána u moci nastal čas na změnu. „I ta ekonomická situace tomu nahrává,“ nechal se slyšet Vondra. „Ale podle mě to může být velmi těsné,“ dodal vzápětí.
Telička prozradil, že to vidí stejně jako Alexandr Vondra.
„Ta situace v Maďarsku je už v tuto chvíli velmi složitá. Nejen z hlediska polarizace společnosti, nejen z hlediska politické situace, ale i z hlediska ekonomické situace. Maďarská ekonomika potřebuje strukturální reformy,“ upozornil Telička.
Joch tady upozorňoval, že na většinu hlasů vyhraje lídr opozice, ale pokud jde o počet poslanců, může nakonec většinu získat Viktor Orbán. „Ale myslím, že po šestnácti letech stačilo a lidé po 16 letech chtějí změnu,“ řekl Joch.
„Právě z důvodů zahraniční politiky bylo toto období nejhorší období. Nedokázal včas odejít. Největší chyba, kterou udělal, byla, že vnímal ruskou agresi jako jakýsi vnitroslovanský konflikt, který se prý Maďarska netýká, ale ve skutečnosti se jedná o jakýsi ruský Drang nach Westen,“ sáhl po parafrázi historického pojmu Joch.
„Ve skutečnosti se jedná o (ruskou) snahu rozšířit impérium směrem daleko a ty pokusy budou postupovat tak daleko, dokud Rusko nebude zastaveno. A naštěstí se zdá, že Rusko bylo po 4 letech války zastaveno na Ukrajině. Takže bezprostřední hrozba nám z Ruska nyní nehrozí v té nejhorší podobě. Ale ne díky Viktoru Orbánovi. Nehrozí nám především díky Ukrajincům a nám ostatním, kteří jsme Ukrajince podporovali,“ konstatoval Joch.
Trval však na tom, že kdyby Viktor Orbán skončil v politice ještě před ruským vpádem na Ukrajinu, byl by vnímán jako velký státník.
Alexandr Vondra tady s Jochem souhlasil.
„Do začátku té války on byl terčem leckoho v Evropě. Ale podle mého soudu to bylo zbytečně vyštengrováno. Na budoucí spory se tady zakládalo trochu nefér evropskou politikou. On byl prostě konzervativní politik a my mu můžeme být vděční, že se postavil té migrační vlně kancléřky Merkelové. On byl první, kdo řekl ‚ne‘. A dneska Němci vlastně dělají totéž. A kdyby nebylo té jeho proruské politiky, tak my bychom ho vzali do té konzervativní frakce. … On tou svou proruskou politikou nám škodil. A tady já se na něj dívám kriticky,“ upozornil Vondra.
Domnívá se, že Maďaři se dívají na vztah s Ruskem pragmaticky, protože mají „své nevyřízené věci s Ukrajinou“, podotkl Vondra. Jedním dechem dodal, že po šestnácti letech je skutečně čas na výměnu, protože se mu zdá, že na Orbánovi se projevuje obdiv vůči ruskému prezidentovi Putinovi. „Lézt takhle ruskému vůdci do zadku, to je něco, co se v Maďarsku fakt nenosí,“ uvedl Vondra.
Zdůraznil, že maďarskou společnost považuje za demokratickou.
„Mají svobodné volby. Otázkou je ta míra férovosti, ale to se v různých zemích liší. Oni třeba mají tu státní televizi, což já doufám, že my mít nebudeme. Ale v tom novém světě se to dá honit přes ty sociální sítě, což taky Péter Magyar jako dělá. Čili to není žádná černá díra. To je myslím trochu pokřivený obraz. Z druhé strany je to prostě společnost, kde hraje roli autorita, autoritativní vůdce. A v Maďarsku to není nic nového pod sluncem. Ta Budapešť tak vždycky byla trochu víc doleva, zatímco ten venkov je konzervativnější. A faktem je, že dneska mají v Evropě Orbána plné zuby,“ poznamenal Vondra s tím, že většina evropských lídrů se shoduje na tom, kdo je agresor ve válce na Ukrajině, a chování Orbána v této věci jde proti zájmu ostatních členských států EU. Tak to vidí Alexandr Vondra.
Také Telička přiznal, že vůči Orbánovi ještě v 90. letech minulého století cítil určitý obdiv, protože je to politický talent. Ale jedním dechem dodal, že se na Orbána nedívá tak pozitivně jako Vondra, protože „Orbánovy zásahy zjizvily maďarskou společnost a maďarskou ekonomiku“. A podle Teličky nebude pro jakoukoli vládu jednoduché měnit maďarský kurz.
Joch konstatoval, že v Maďarsku funguje státní televize, ale vedle toho tu existují i soukromá média.
„Je tady úžasná netolerance ze strany levicového liberalismu jako širokého proudu vůči komukoliv, kdo je trochu konzervativnější. A ačkoli si myslím, že zahraniční politika Viktora Orbána vůči Rusku a Ukrajině je katastrofálně mylná, tak to není žádná autokracie, protože jsou tam svobodné volby a s největší pravděpodobností opozice zvítězí v těch volbách,“ nechal se slyšet Roman Joch.
A přidal ještě jeden pohled. Zdůraznil, že židovská komunita se může kupříkladu v Budapešti cítit poměrně svobodně.
„Když porovnáme např. Budapešť a některé metropole v západní Evropě, tak např. příslušníci židovské menšiny jsou v Budapešti v naprostém bezpečí a mohou chodit v jarmulkách po ulicích. Kdyby někdo v západní Evropě šel v jarmulce např. v Manchesteru nebo na některých předměstích Paříže nebo předměstích Bruselu, s největší pravděpodobností by byl napaden a stal by se obětí fyzického násilí. I díky tomu, že Orbán měl spíše restriktivní migrační politiku, je v Maďarsku více bezpečí,“ zdůraznil Joch.
Telička oponoval, že Orbán je konzervativní politik, ale mnohé jeho politiky nelze považovat za pravicové, protože často sahá ke státním intervencím. Viktor Orbán podle něj účelově využívá levicové i pravicové tendence podle toho, jak se mu to zrovna hodí.
Vondra dal Teličkovi za pravdu v tom, že Orbán nedělá pravicovou ekonomickou politiku, jeho politika vedla k ještě většímu nárůstu inflace než v Česku, a teď se to Orbánovi sčítá, protože všechny volby nakonec rozhoduje to, jak mají lidé plnou peněženku.
To ale podle Vondry nemění nic na tom, že Orbán upozorňuje na to, že už se to s pojetím liberálních práv až příliš přehání, protože z levicového pojetí liberalismu se „dělá univerzální nárok“, a to je podle Vondry zcela zásadní problém. A i státy západní Evropy na to musí reagovat.
Když se znovu dostal ke slovu Pavel Telička, konstatoval, že Viktor Orbán si tak trochu „vodil“ Andreje Babiše.
Vondra prohlásil, že Andrej Babiš se bude chovat jako pragmatik, ale je jasné, že v Evropě opravdu mají „Orbána plné zuby“, protože to ve vztahu k válce na Ukrajině přeháněl.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
