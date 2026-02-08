„Končíme s váma!“ Vondra a Havlíček ve tvrdém střetu

08.02.2026 13:28 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Alexandr Vondra (ODS) se jako pamětník velice rozzlobil na stávajícího ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé). Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) mu na oplátku, obrazně řečeno, otloukl o hlavu slova expremiéra Petra Fialy (ODS). A vjeli si do vlasů nejen kvůli sporu s prezidentem Petrem Pavlem. Havlíček vyčinil i stávající Evropské komisi. A rozčílil se i Vondra: „My tady budeme úplně v čudu!“ hřímal.

„Končíme s váma!“ Vondra a Havlíček ve tvrdém střetu
Foto: screen CNN Prima News
Popisek: V nedělní Partii Terezie Tománkové proti sobě zasedli Karel Havlíček a Alexandr Vondra

V první hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se před kamerami střetli vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) s europoslancem Alexandrem Vondrou (ODS).

„Pan prezident měl mít větší nadhled a případně si zavolat pana premiéra a pana Macinku,“ pravil Havlíček s tím, že Andrej Babiš se teď snaží situaci zklidnit a Havlíček nepochybuje, že se mu to nakonec podaří. „Z této situace nikdo nemá radost. Nemá z toho radost ani Petr Macinka, to vím zcela bezpečně,“ zdůraznil Havlíček. Důležitější však podle něj je, že vláda plní své sliby, a to od samého počátku. Na Babišovu vládu se prý dívají s respektem i v zahraničí. „To mohu sám posoudit. Koneckonců, cestuji docela dost. Teď jsem byl v Německu,“ nechal se slyšet Havlíček a dodal, že i v Německu oceňují to, jak Babišova vláda jedná.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda vlády
Když dostal prostor Alexandr Vondra, konstatoval, že je důležité všímat si toho, jak se vláda staví k celému státnímu rozpočtu, speciálně k armádnímu rozpočtu, ale pak také k tomu, jak se místopředseda vlády Petr Macinka vyjadřuje vůči prezidentovi. „Žijeme v rozbouřené době. Rus útočí na Ukrajinu, Donald Trump tady má ostré lokty. Lidi mají strach,“ zdůraznil Vondra s tím, že to ostatně ukázala i demonstrace na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze. A v této situaci podle Vondry není dobře, když „dochází k destrukci naší zahraniční politiky“ navenek. A že přesně to teď, z Vondrova pohledu, předvádí Petr Macinka.

„Tak se podívejme, co se tady dělo v minulosti. Je to pár let,“ vyrazil s argumentací Karel Havlíček a poukázal na to, jak koalice Petra Fialy vystupovala proti tehdejšímu prezidentovi Miloši Zemanovi a mluvila např. o zbavení prezidenta Zemana úřadu vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Vedle toho připomněl spory někdejšího prezidenta Václava Havla s někdejším premiérem Václavem Klausem.

A tady se Vondra jako pamětník ohradil. „Oni nedopustili, co se stalo později třeba na Ukrajině ve vztahu Juščenko versus Tymošenková. Nikdy to nebylo tak, že by se vyhlásil program ignorance jednoho představitele státu vůči druhému. Petr Macinka je možná mistrem světa v aroganci, ale je to politický začátečník,“ pravil Vondra. 

RNDr. Alexandr Vondra

  • ODS
  • europoslanec
Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
  • místopředseda vlády
K tomu poznamenal Havlíček: „Nemělo by to prosakovat do zahraničí, a to se také teď neděje. Ale to porušil jako první Petr Fiala (ODS), když pro Financial Times řekl, že Andrej Babiš je podporovatelem Vladimira Putina. Není to pravda. Je to lež a vy to dobře víte,“ otloukl Havlíček o hlavu Vondrovi expremiérova slova. Obrazně řečeno.

Havlíček: Obávám se, že stávající Evropská komise si nepřizná, že udělala chybu

Ale Vondra hned poukázal na to, že „Macinka s Turkem oslabují Česko i v zahraničí“, protože když se bude v EU jednat o Green Dealu a o životním prostředí obecně, tak že je otázkou, kdo bude jednoho či druhého brát vážně.

Havlíček vyjádřil naději, že Evropská komise, byť třeba až příští Evropská komise, dojde k názoru, že systém povolenek ETS 1 a ETS2 nebyl dobrý nápad. „Obávám se, že stávající Evropská komise nebude schopná vystrčit hlavu z písku a přiznat si, že něco udělali špatně. Bohužel i za pomoci vlády Petra Fialy (ODS),“ kroutil Havlíček hlavou.

Vondra kontroval, že má-li se něco změnit, nelze hledat podporu jen na Slovensku či v Maďarsku, ale musíme se obracet i na partnery v Itálii, v Německu a v dalších zemích. Havlíček se ihned ozval s tím, že by Německo mohlo využít i českou myšlenku na práci s malými modulárními jadernými reaktory.

Vondra se tady dovolával pragmatického postupu. „My tady budeme úplně v čudu!“ hřímal Vondra, a že bez větrných elektráren, proti nimž vystupuje zmocněnec pro Green Deal Filip Turek, pro Česko nemusí být dost energie. Zvlášť když u nás nesvítilo sluníčko už takřka tři měsíce.

Havlíček konstatoval, že větrné elektrárny nelze stavět tam, kde o ně lidé nestojí. A připomněl, že exministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) řekl, že „větrné elektrárny se budou stavět tady, tady a tady, aniž by se ptal lidí, zda větrné elektrárny ve svém regionu chtějí“. Avšak, že: „My je nechceme tam, kde je nechtějí lidé,“ zdůraznil na konto větrných elektráren Havlíček. „My to musíme mít postavené na jádru a na plynu,“ popisoval Havlíček svou představu energetické politiky Česka.

Mgr. Petr Hladík

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Vondra: „Konec! Končíme s váma,“ může nám vmést do tváře Trump

Došlo i na otázku výdajů na obranu. Havlíček před kamerami ujišťoval, že vláda Andreje Babiše bude své závazky plnit.

„Ale my říkáme, že nejdřív splníme domácí úkoly, aby nešlo jen o hon na procenta, a současně se chceme soustředit na armádu,“ vysvětloval s tím, že vláda nechce utrácet peníze na poslední chvíli jen proto, aby se splnila nějaká tabulka. „To přece není normální, a to je to, čemu se chceme vyhnout,“ zdůraznil Havlíček.

Vondra upozornil, že administrativa USA situaci u jednotlivých členských států NATO sleduje, a že nenavyšovat výdaje na obranu bude problém. „To je sebevražda. On přijede Donald Trump, podívá se na ni a řekne ‚končíme s váma‘. To je hřebíček do rakve NATO. S tím já nechci nic mít,“ zesiloval hlas před kamerami Vondra.

Havlíček: „Odmítám barvit trávu na zeleno a platit předražené produkty“

Havlíček k tomu prohlásil, že „Jana Černochová ve skutečnosti českou armádu neposílila, jen zaplňovala tabulku nějakými platbami předem“.

Tady se Vondra promptně ohradil a zdůraznil, že „Jana Černochová udělala pro posílení armády hodně“. A teď je podle Vondry zapotřebí v tom pokračovat. „Plníš? Neplníš? Konec! Končíme!“ Přesně takhle se na to dnes podle Vondry dívá administrativa USA, která dobře vidí, že i Poláci i Němci zvyšují výdaje na obranu, a v kontrastu s tím si všímají, co reálně dělá Česko.

„Nezlobte se na mě, ale to je fakt pokrytectví, to co říkáte,“ vmetl na to konto Havlíček Vondrovi. Vyčetl mu, že výdaje na obranu nezvyšovala již Fialova vláda v roce 2025. „My chceme věcně jít za plněním našich spojeneckých závazků. Ale odmítám barvit trávu na zeleno a platit předražené produkty,“ rozčiloval se Havlíček.

