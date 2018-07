Vondráček (ANO): V OSN bychom měli být hrdí na to, co jsme v ČR za čtvrtstoletí dokázali

Hlavním bodem první, washingtonské části desetidenního programu v USA bylo setkání s předsedou Sněmovny reprezentantů Kongresu - s Paulem Ryanem, který ho do USA pozval, jednal předseda Radek Vondráček mj. o politické situaci ve světě a o tom, jak předejít celní a tarifní válce mezi Amerikou a Evropou. 18. července se předseda PSP ČR přesunul rychlovlakem z Washingtonu do New Yorku – zde mj. reprezentoval Českou republiku v Organizaci spojených národů.

„Ve čtvrtek 19. července jsem měl vzácnou příležitost přednést projev v Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC), kterou v současné době Česká republika řídí. Předsedá jí naše velvyslankyně u OSN Marie Chatardová. Ačkoliv OSN a svět žijí především současností a tím, co nás čeká, dovolil jsem si malé historické okénko. Československo bylo po skončení 2. světové války jedním ze zakládajících států OSN a od počátku se aktivně podílelo na její činnosti. Viceprezidentem Hospodářské a sociální rady v době jejího vzniku byl československý diplomat Ján Papánek - legionář, blízký spolupracovník prezidenta Beneše a československý konzul v Pittsburghu,“ uvedl Radek Vondráček a dodal: „Ve svém projevu jsem vyzval, aby se v OSN navzdory všem problémům a hrozbám ve světě i nadále kultivoval dialog a kladl důraz na porozumění. Na současné problémy neexistuje jediné řešení. Právě zde na půdě OSN by měl vládnout princip pluralismu a dobrého příkladu. Česká republika letos slaví čtvrtstoletí své existence, z nesvobodné země hospodářsky upadajícího východního bloku máme dnes prosperující ekonomiku a můžeme se těšit z relativně slušného sociálního rozvoje. U nás doma v naší demokracii bychom se měli přít o to, jakým způsobem zemi dál rozvíjet. V OSN bychom měli být hrdí na to, co jsme v ČR za čtvrtstoletí dokázali.“

Následovalo jednání s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem. K tomu předseda poznamenal: „V OSN jsme od konce 2. světové války jako její spoluzakladatelé, proto nás zajímá, kam OSN bude směřovat a jak ji chce šéf OSN reformovat. A reformy, které generální tajemník osobně prosazuje, jsou velmi nutné: mnohé je zde ještě dědictvím studené války, což je někdy úsměvné. Například jsme společně s dalšími jedenácti státy ve východoevropské skupině, i když patříme do NATO a do EU.“

Se současným předsedou Valného shromáždění OSN Miroslavem Lajčákem hovořil Radek Vondráček o činnosti OSN v různých oblastech. Setkal se rovněž s občany ČR, kteří pro OSN dlouhodobě pracují. Další kroky předsedy Sněmovny vedly do České národní budovy na Manhattanu, kterou společně udržují naše krajanské spolky a generální konzulát ČR v New Yorku. S představiteli spolků působících v USA mluvil o jejich projektech a o možnostech spolupráce. Konkrétně se zapojily tyto organizace: Sokol, Československá společnost pro vědy a umění, Společnost pro historii československých židů, Československé loutkové divadlo, Nadace pro péči o odkaz Antonína Dvořáka, Americký fond pro podporu talentovaných studentů, Nadace Knihovny Václava Havla. „Jsou velmi aktivní, spolupracují s naším konzulátem. Potěšilo mě, že mají dobré vztahy a vzájemně se v projektech podporují. A navíc - v Národní budově provozují i skvělou českou restauraci,“ podotkl Radek Vondráček.

V pátek 20. července uctil předseda Sněmovny památku obětí teroristického útoku z 11. září 2001, z nichž některé měly české kořeny. K pomníku položil květiny.

Protože v newyorské části Manhattanu působí všechny české diplomatické a krajanské instituce, přijal také pozvání starostky části Manhattan Gale Brewer.

Z New Yorku odletěl Radek Vondráček do Chicaga, poslední zastávkou pracovní návštěvy USA je stát Wisconsin.

