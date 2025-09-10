Zahradil: Hysterické moralizování a strašení

V tomhle má Turek naprostou pravdu a je dobře, že to řekl. Dostane sice možná bídu, ale já to podepisuju.
Připravit se na zítřejší bitvy, místo bojování těch včerejších.
Naučit se umění možného, místo hysterického moralizování a strašení.
Hledat průniky na konkrétních tématech, místo dalšího hloubení foltýnovských příkopů napříč společností.
Bojování včerejších bitev, moralizování + strašení, hloubení příkopů - to nechme téhle vládě. Zmizí to všechno společně s ní.
Ing. Jan Zahradil
