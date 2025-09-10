Zahradil: Hysterické moralizování a strašení

10.09.2025 9:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Filipa Turka.

Zahradil: Hysterické moralizování a strašení
Foto: Repro Youtube
Popisek: Jan Zahradil v podcastu Gregor i Jan

V tomhle má Turek naprostou pravdu a je dobře, že to řekl. Dostane sice možná bídu, ale já to podepisuju.

Připravit se na zítřejší bitvy, místo bojování těch včerejších.

Naučit se umění možného, místo hysterického moralizování a strašení.

Hledat průniky na konkrétních tématech, místo dalšího hloubení foltýnovských příkopů napříč společností.

Bojování včerejších bitev, moralizování + strašení, hloubení příkopů - to nechme téhle vládě. Zmizí to všechno společně s ní.

Ing. Jan Zahradil

  • Řekněme NE evropské federaci!
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Pamětníci Klausovy ODS pláčou. Decroix a „strašně smutný příběh“
Zahradil: ODS už řeší, jak bude po volbách pokračovat bez tandemu Fiala-Stanjura
Zahradil: Třetího října to hodím Motoristům
Zahradil: Sledovat hemžení ve vládním táboře teď bude zábavné

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Zahradil , Turek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dostanou se Motoristé do Sněmovny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

RNDr. Luděk Niedermayer byl položen dotaz

Dotace

Jestli někomu byly dotace vyplaceny neoprávněně, neměl by za to nést také ten, kdo vyplacení schválil odpovědnost? Proč tohle nikdo neřeší?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Orální sex pro nejisté ženyOrální sex pro nejisté ženy Výhody konzumace jablečného octa pro mužeVýhody konzumace jablečného octa pro muže

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Dostál (Stačilo!): Ukrajina v EU nebude, bez ohledu na europarlament

10:04 Dostál (Stačilo!): Ukrajina v EU nebude, bez ohledu na europarlament

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Ukrajině.