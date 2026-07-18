ČT v plamenech. Dan Vávra vydal šokující VIDEO

18.07.2026 16:37 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Budova České televize zahalená v plamenech, exploze a její následné zřícení. Tak vypadá nové AI video herního vývojáře a zakladatele Společnosti na obranu svobody projevu Daniela Vávry, kterým reaguje na debatu o budoucnosti veřejnoprávních médií. Zatímco část lidí jeho dílo ocenila, jíní upozorňují, že může vyvolat nepříjemné následky.

ČT v plamenech. Dan Vávra vydal šokující VIDEO
Foto: Facebook
Popisek: Daniel Vávra

Krátké video začíná filmově stylizovaným záběrem na sídlo České televize na Kavčích horách. Nad rozlehlou budovou se valí hustý černý dým, z několika míst vyšlehávají plameny a fasádu postupně zasahují mohutné exploze. Dramatickou atmosféru dotváří filmová hudba.

Před hořícím komplexem se objevuje herní vývojář Daniel Vávra, který klidným a sebejistým krokem míří směrem ke kameře, aniž by se za sebe ohlédl. Na sobě má černé tričko s výrazným nápisem „45 ACP yeah“, odkazujícím na známou ráži střeliva, a maskáčové kraťasy v armádním stylu. V ostrém kontrastu s dramatickými událostmi v pozadí působí naprosto klidně, zatímco okolí budovy postupně zahalují oblaka kouře.

Jak Vávra pokračuje v chůzi, budova České televize za jeho zády utrpí další sérii explozí. V jednu chvíli herní vývojář tleskne rukama a přes obraz se objeví velký nápis „Konec poplatků v Čechách“.

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Tím však AI video nekončí. Vávra dál pokračuje kupředu, zatímco za jeho zády pokračuje dramatická destrukce sídla České televize. Nakonec se jednotlivé části konstrukce hroutí a celá budova se v oblaku kouře, prachu a trosek sesouvá k zemi.

Daniel Vávra k videu připojil ironický komentář: „Česká televize připravuje nový velkofilm Konec poplatků v Čechách s prezidentem všech dezolátů v hlavní roli.“

Video vzniklo uprostřed několikaměsíčního sporu o budoucnost médií veřejné služby. Vláda Andreje Babiše v polovině června schválila návrh, podle něhož mají od ledna 2027 skončit televizní a rozhlasové poplatky a Česká televize s Českým rozhlasem mají být nově financovány přímo ze státního rozpočtu. Kabinet změnu obhajuje úlevou pro domácnosti a firmy, zastaralostí dosavadního systému a nutností přimět obě instituce k úsporám.

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Vedení i zaměstnanci veřejnoprávních médií naproti tomu varují před ztrátou finanční stability, propouštěním, omezením tvorby a posílením politického vlivu.

Odpor postupně přerostl od otevřených dopisů a symbolických protestů v časově neomezenou stávkovou pohotovost. Zaměstnanci přišli začátkem června do práce v černém, tisíce lidí následně pochodovaly Prahou na podporu veřejnoprávních médií a 22. června se v České televizi a Českém rozhlase uskutečnila jednodenní výstražná stávka. Projevila se také přímo ve vysílání – některé relace začínaly se zpožděním, objevila se minuta ticha i upozornění na důvody protestu.

Pod Vávrovým videem se zanedlouho rozproudila živá debata. Část diskutujících ocenila Vávrovu satiru, jiní ale upozorňovali, že video může být natolik kontroverzní, že by mohlo mít i právní dohru.

Jeden z komentujících napsal: „Bacha, ještě vás zažalují za „schvalování terorismu“. A pamatujte, „nezávislou justici“ v Česku ovládají havlisté.

Objevila se ale i kritika. Jeden z uživatelů Vávrovi vzkázal: „Ty mluv o někom, že šíří nenávist, Vávro.“

Českou televizi Vávra kritizuje dlouhodobě. Veřejnoprávní média podle něj vznikala v době omezeného počtu vysílacích frekvencí, zatímco dnes mají lidé díky internetu, soukromým televizím, zpravodajským webům a streamovacím službám k dispozici mnohem širší nabídku. Z tohoto důvodu považuje Českou televizi v její nynější podobě za přežitek a odmítá tvrzení, že by její oslabení nebo zánik automaticky znamenaly konec nezávislé žurnalistiky či kvalitní české tvorby.

Jednou z jeho hlavních výhrad je zmíněné povinné financování. Vadí mu, že televizní poplatek musejí odvádět také lidé, kteří Českou televizi nesledují, nesouhlasí s podobou jejího vysílání nebo ji považují za názorově nevyváženou. Podle Vávry v jejím zpravodajství a publicistice převažuje liberální pohled, přestože instituci financují i občané s odlišnými postoji. A vzniká tak situace, kdy část veřejnosti platí za obsah, který ji nejen nereprezentuje, ale někdy ji poučuje nebo staví do negativního světla.

Výhrady má rovněž k hospodaření České televize a k tomu, jakou část rozpočtu spotřebuje samotný provoz rozsáhlé instituce. Domnívá se, že příliš mnoho peněz míří na budovy, administrativu a vysoký počet zaměstnanců, zatímco menší podíl připadá na původní dramatickou, dokumentární či dětskou tvorbu. Za vhodnější považuje model, v němž by lidé mohli televizi podporovat dobrovolně, případně by stát prostřednictvím otevřených grantů financoval konkrétní filmy, seriály, pohádky nebo další pořady.

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Článek obsahuje štítky

ČT , Facebook , poplatky , Vávra

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Mgr. Róbert Šlachta byl položen dotaz

Viděl jste videa z nehody?

Na nich je přeci jasně vidět, že Turek minimálně objížděl kolonu odbočovacím pruhem to přeci také není normální chování. A pokud se prokáže jeho vina, což je podle mě jisté, měl by podle vás jako poslanec skončit? Vždyť co dobrého jako poslanec udělal? Nic, jen se řeší neustále jeho kauzy.

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